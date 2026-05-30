Canadá y China afianzan su relación diplomática en la primera cita bilateral de Exteriores en diez años

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, se ha reunido este viernes con el primer ministro canadiense, Mark Carney, y su ministra de Exteriores, Anita Anand, en la primera visita de la diplomacia china al país en una década, con el objetivo de afianzar las relaciones bilaterales tras el reciente distanciamiento de Ottawa con la Administración de Donald Trump.

"Canadá y China están construyendo una asociación más estable y constructiva. Basándonos en el progreso logrado durante mi visita a China a principios de este año, el ministro Wang Yi y yo nos centramos en crear nuevas oportunidades y mayor prosperidad en ambos lados del Pacífico", ha escrito el primer ministro en una publicación en sus redes sociales.

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Durante la reunión, tanto Wang como Anand se han comprometido a reunirse anualmente para discutir sobre lo que la canadiense se ha referido como "temas sensibles", y han acordado colaborar en industrias "clave" como "la agricultura, la tecnología limpia y la energía".

"Acordamos reabrir un diálogo sobre preocupaciones de seguridad nacional. También anuncié una misión comercial de las industrias creativas canadienses a China para otoño. La comunicación entre nuestros gobiernos es vital, por lo que el ministro Wang Yi y yo acordamos reunirnos nuevamente en la cumbre de la ASEAN en julio", ha informado Anand en sus redes sociales.

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El 16 de enero, el presidente chino, Xi Jinping, mantuvo un encuentro con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en Pekín, donde resaltó el desarrollo "sano y estable" de las relaciones entre los dos países y apuntó la construcción de una nueva asociación entre las partes.

Este encuentro se da en un momento en el que las relaciones entre China y Canadá se han relanzado tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, sobre todo tras algunos episodios como las amenazas de Estados Unidos de anexionarse parte del país norteamericano y Groenlandia, o después de la imposición de aranceles a dos de los principales socios comerciales de Washington.

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