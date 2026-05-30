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Mueren tres alpinistas letones en el Denali tras un accidente a más de 5.500 metros en Alaska (EEUU)

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Tres alpinistas de nacionalidad letona han fallecido tras sufrir un accidente en el Denali, la montaña más alta de Norteamérica, situada en el estado estadounidense de Alaska.

El suceso ha dejado además a otro integrante del grupo, formado por siete personas en total, hospitalizado en estado crítico, según ha informado la Federación Letona de Alpinismo. La entidad ha descrito a las víctimas como "talentosos y experimentados" escaladores.

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De acuerdo con la información facilitada por el Parque Nacional y Reserva del Denali, los servicios de emergencia recibieron una llamada el jueves por la noche alertando de que cuatro alpinistas habían sufrido una caída durante el ascenso en una zona próxima al paso del Denali.

El accidente se habría producido a una altitud superior a los 5.500 metros, según las autoridades letonas.

Tras la caída, los tres compañeros que permanecieron en el grupo asistieron inicialmente a los accidentados antes de descender de nuevo hasta el campamento base intermedio, situado en torno a los 5.100 metros de altura.

El Denali, también conocido como Monte McKinley, alcanza cerca de 6.200 metros de altitud y es uno de los picos más exigentes del continente.

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