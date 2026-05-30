La ONU reitera que todo Gaza debe pertenecer a los palestinos tras plan israelí de controlar hasta el 70%

El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, ha reafirmado este viernes la posición de Naciones Unidas respecto al futuro de la Franja de Gaza después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, haya manifestado su intención de ampliar el control sobre el enclave hasta hacerse con aproximadamente el 70% de su territorio.

Preguntado por estas declaraciones en una rueda de prensa, el portavoz ha ensalzado la postura de la organización sin matices: "Todo el territorio de Gaza debería pertenecer al pueblo palestino. Eso es lo que queremos que ocurra, y hemos estado instando a Israel a que retire sus fuerzas de ocupación de la denominada línea amarilla, y esa seguirá siendo nuestra postura", ha expuesto.

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Dujarric ha evitado, no obstante, entrar en valoraciones políticas directas sobre las intenciones del Gobierno israelí, remitiéndose a la posición ya reiterada de la ONU sobre la necesidad de retirada de las fuerzas israelíes de las zonas ocupadas.

ATAQUE JUNTO A INSTALACIONES HUMANITARIAS

Así las cosas, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha notificado un ataque aéreo israelí durante la noche que ha impactado en una zona residencial de Deir al Balá, situada a menos de 200 metros de cinco instalaciones humanitarias. Según estos datos, no se han registrado víctimas.

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El incidente se ha producido poco después de una orden militar israelí que los instaba a permanecer en los puestos, y aunque no hubo heridos entre el personal humanitario, las organizaciones están evaluando los daños materiales en la zona.

En este contexto, la ONU no ha hecho sino insistir en que la protección de civiles y de trabajadores humanitarios debe ser garantizada en todo momento, independientemente del contexto del conflicto. No obstante, ha lamentado, que la continuidad de estos programas depende de la disponibilidad de combustible, espacios seguros, personal suficiente y recursos básicos.

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Estas declaraciones llegan después de que Netanyahu haya afirmado este jueves que había dado orden al Ejército israelí para tomar el control del 70% de la Franja de Gaza, por encima de la denominada 'línea amarilla' a la que se replegaron las tropas israelíes en el marco del acuerdo alcanzado en octubre del pasado año con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Netanyahu ha sido interrumpido por un miembro del público que ha defendido que Israel debería tomar el "100%" del enclave palestino, a lo que el primer ministro ha respondido apostando por su objetivo, de momento. "Primero el 70%, empecemos por ahí", ha señalado, apuntando a una superficie significativamente mayor de la que debiera controlar en virtud del acuerdo.

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El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado este mismo jueves que desde la entrada en vigor del alto el fuego se han confirmado 922 muertos y 2.786 heridos, mientras que se han recuperado 781 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las fuerzas israelíes, ahora presentes en la conocida como 'línea amarilla', que cubre más del 50% del territorio del enclave palestino.