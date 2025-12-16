El Bayern compra el Sportpark en el municipio de Unterhaching para su equipo femenino

El estadio Sportpark Unterhaching, hasta ahora gestionado por el club local SpVgg Unterhaching, continuará siendo el campo de juego para su primer equipo a pesar del cambio de propiedad a partir de 2026, según informaron las autoridades del Bayern de Múnich. No obstante, la principal novedad es que el Bayern centralizará allí toda la actividad deportiva y administrativa de sus divisiones femeninas de fútbol, dando así inicio a una etapa de modernización y profesionalización de la sección. El club muniqués planea convertir el complejo en el centro neurálgico de su actividad femenina, con vistas a posicionarse como referente nacional y europeo a partir de la temporada 2026/27.

Según detalló el propio FC Bayern, la adquisición del Sportpark no solo contempla el estadio, que dispone de un aforo de 15.000 espectadores y más de 8.000 butacas, sino también la compra de tres campos de entrenamiento y una sede social que incluye restaurante y terraza. Además, el acuerdo incorpora dos parcelas anexas al norte del recinto, lo que dota al club de margen para ampliar su infraestructura y consolidar su presencia tanto a nivel deportivo como logístico en la región de Múnich.

La operación se articula como un movimiento estratégico destinado a fortalecer el fútbol femenino en el club, así como a incentivar la autonomía y la profesionalización de todas sus divisiones femeninas. El FC Bayern comunicó que la gestión y organización integral del complejo Sportpark Unterhaching quedará bajo su responsabilidad plena desde el 1 de enero de 2026, con la filial Allianz Arena Stadion GmbH como propietaria legal de las instalaciones. El presidente del club y el consejo directivo ven en esta adquisición no sólo una inversión patrimonial, sino un punto de partida para elevar los estándares competitivos y de visibilidad de sus equipos femeninos.

Según publicó el medio FC Bayern, la decisión de centrar las operaciones en Unterhaching responde a la necesidad de articular una planificación más eficiente y de ofrecer recursos de primer nivel a las deportistas, los cuerpos técnicos y el personal de apoyo. La idea es maximizar tanto el entrenamiento y la preparación deportiva como la organización diaria del fútbol femenino bávaro, permitiendo que la infraestructura especializada facilite la formación de talento y la integración de nuevas generaciones de jugadoras.

El club confirmó que el estadio funcionará desde la temporada 2026/27 como la sede principal para los partidos internacionales y los encuentros de la Liga de Campeones femenina, lo que implicará una serie de renovaciones y adaptaciones técnicas para cumplir los requisitos de la UEFA. Entre estos cambios figuran mejoras en la comodidad y seguridad de los espectadores, así como la optimización de los espacios destinados a equipos y aficionados. El FC Bayern destacó que estas adecuaciones tienen como objetivo responder a la previsible alza en la asistencia de público y a las demandas crecientes del calendario europeo de competiciones femeninas.

Por su parte, la municipalidad de Unterhaching, a través de su alcalde Wolfgang Panzer, expresó respaldo al proyecto, considerando que la actualización de las instalaciones y la llegada de la sección femenina del Bayern supondrán un impulso para la práctica deportiva local y fortalecerán la relación entre el club y la comunidad. El concejo municipal del municipio aprobó de forma unánime la transferencia de la propiedad, valorando positivamente los beneficios que la inversión del club bávaro reportará tanto a nivel comunitario como deportivo.

De acuerdo con lo descrito por FC Bayern, la coexistencia de ambos clubes en el complejo forma parte de una política de desarrollo deportivo inclusivo, en la que la cooperación interinstitucional y la convivencia de diferentes entidades deportivas actúan como pilares centrales. El club reafirmó que el Sportpark mantendrá su identidad histórica como sede del SpVgg Unterhaching, a la vez que se convertirá en el motor de profesionalización y crecimiento del fútbol femenino del Bayern.

El director general del Bayern, Jan-Christian Dreesen, afirmó que la adquisición del Sportpark constituye un “hito para el desarrollo general” de la institución en el ámbito del fútbol femenino. Según reportó FC Bayern, el principal objetivo reside en optimizar la gestión de recursos, facilitar la mejora continua y consolidar al club como entidad de referencia a nivel nacional y en la escena europea. En su estrategia, la centralización de actividades permitirá elevar la capacidad de convocatoria, brindar condiciones óptimas para la formación de jugadoras y fortalecer los programas de desarrollo deportivo y social.

La iniciativa del Bayern de Múnich se inserta en una estrategia global que incluye metas deportivas, integración social y la generación de oportunidades para mujeres vinculadas al alto rendimiento. El club señaló que la nueva sede funcionará también como núcleo para la difusión de programas diseñados para potenciar la competitividad y el crecimiento del fútbol femenino, promoviendo la igualdad de género y el acceso de las mujeres a puestos de liderazgo. Según detalló FC Bayern, esta adquisición da continuidad a la colaboración histórica con el SpVgg Unterhaching y a la relación fluida con el municipio, cimentando las bases para una etapa de expansión y modernización enfocada en la profesionalización, la visibilidad y el liderazgo regional y europeo del fútbol femenino.

El proyecto contempla la implementación de reformas estructurales en línea con los estándares de la UEFA, adaptando las instalaciones para afrontar el reto de recibir partidos internacionales y grandes eventos deportivos. El Bayern de Múnich subrayó que la inversión en el Sportpark busca fomentar el desarrollo integral de las futbolistas y ampliar la oferta deportiva en Múnich y su entorno, consolidando a la institución como actor principal en el impulso del fútbol femenino y la inclusión en el deporte de alto nivel.