El 34% de los participantes en ARCOmadrid 2026 son galerías españolas y el segmento internacional alcanza el 66%

La convocatoria internacional supera en número a la representación española en la próxima edición de ARCOmadrid, que presentará más del 66% de galerías extranjeras y un 34% de nacionales, según detalló la organización. El evento, que celebrará su 45ª edición del 4 al 8 de marzo de 2026, contará con la participación de 170 expositores y la presencia de propuestas de 31 países, con atención especial a la incorporación de galerías latinoamericanas, y menciones destacadas a Brasil y Argentina como protagonistas regionales. Así lo adelantó el comité organizador, que remarcó la incorporación de nuevos programas temáticos y la llegada de galerías debutantes a la muestra, conforme publicó la organización en un comunicado oficial.

El periódico consignó que el Programa General reunirá los 170 stands principales, complementados con tres secciones comisariadas: ARCO2045, Opening. Nuevas galerías y Perfiles. Arte Latinoamericano. Esta combinación estructurará un recorrido diverso con propuestas seleccionadas de 31 países, lo que resalta la dimensión internacional del evento. Según la información difundida por la organización, el 30% de las galerías internacionales procede de Latinoamérica.

En lo referente a la escena española, la feria contará con galerías como 1 Mira Madrid / 2 Mira Archiv, Alarcón Criado, ATM, Elba Benítez, Elvira González, Leandro Navarro, Nordés, Prats Nogueras Blanchard, ProjecteSD, T20 y Travesía Cuatro. Además, las galerías Río & Meñaka y Memoria tendrán su debut, mientras que Blue Velvet y Fermay se suman al programa principal tras su paso por la sección Opening. Nuevas galerías, según reportó la organización.

Dentro del espectro internacional, ARCOmadrid 2026 incluirá tanto galerías que participan por primera vez como otras que regresan tras ediciones anteriores. Entre las nuevas incorporaciones figuran Carlos/Ishikawa, Green Art, Lia Rumma, Loevenbruck y Zander. Al mismo tiempo, vuelven a la feria nombres como Casa Triângulo, Gregor Podnar y Luisa Strina, mientras que galerías como Bernier/Eliades, Casas Riegner, Dépendance, Massimo Minini y Francesca Minini, Plan B, Luciana Brito y Raquel Arnaud reiteran su participación.

Otras galerías internacionales regresan a la feria después de algunas ediciones, entre ellas Fortes D'aloia & Gabriel y Vistamare. Además, continúan en el programa galerías identificadas como habituales en ARCO, entre las que figuran Esther Schipper, Jocelyn Wolff, Lelong, Meyer Riegger, neugerriemschneider, Ruth Benzacar, Peter Kilchmann, Thaddaeus Ropac y Thomas Schulte.

ARCOmadrid en 2026 agregará tres secciones comisariadas, según destacó la organización. ARCO2045, que se incorpora como eje temático principal, ocupará dos espacios dentro de la feria. Esta sección, dirigida por José Luis Blondet y Magali Arriola, convocará a la reflexión sobre posibles futuros y las formas emergentes en el lenguaje artístico. Bajo este marco, participarán galerías como Commonwealth and Council junto a Patricia Fernández, François Ghebaly con Candice Lin y Pace Gallery a través de Paulina Olowska, según detalló la organización. A estas propuestas se añaden Capitain Petzel, que llevará trabajos de Barbara Bloom, y Carlier.

La especial presencia de Latinoamérica se manifiesta con la representación de galerías de Brasil y Argentina, en correspondencia con el énfasis señalado por la organización sobre la colaboración regional y la puesta en valor de la creación contemporánea en la región. El recorrido de la feria propone así un enfoque tanto internacional como local, subrayando la actualidad y pluralidad del arte contemporáneo en las distintas geografías participantes, conforme consigna la organización de ARCOmadrid.

En síntesis, la 45ª edición de ARCOmadrid configurará, según reportó la organización, un mapa donde el predominio internacional, la impronta latinoamericana y las propuestas curatoriales convergen en un evento que busca abrir nuevas perspectivas sobre los escenarios del arte actual y a largo plazo.