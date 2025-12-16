Agencias

EEUU mata ocho personas en ataques contra tres embarcaciones distintas en aguas del Pacífico

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado en la madrugada de este martes la muerte de ocho personas en ataques distintos contra tres embarcaciones distintas en aguas del Pacífico, en el marco de su campaña con la que supuestamente busca acabar con el narcotráfico.

"Un total de ocho narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera", ha indicado en su cuenta de la red social X el Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Southcom).

Los ataques han sido efectuados por la Fuerza de Tarea Conjunta 'Lanza del Sur' --nombre también empleado por el Pentágono para referirse a esta campaña de bombardeos-- contra tres embarcaciones que, según ha indicado, estaban "operadas por organizaciones terroristas designadas".

"La Inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y se dedicaban al narcotráfico", ha señalado el cuerpo dirigido por la cartera de Defensa de Pete Hegsteth.

