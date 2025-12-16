Agencias

Condenados en Perú a 17 años de cárcel tres policías acusados de violar a una mujer trans en comisaría

La Justicia peruana determinó la responsabilidad de tres exagentes tras más de quince años de litigio, sentando un precedente judicial respaldado por organismos internacionales en la lucha contra la violencia hacia personas trans bajo custodia policial

Guardar

Luego de la intervención de organismos internacionales y el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2020, el sistema judicial peruano avanzó en el procesamiento penal de tres exmiembros de la policía por delitos cometidos contra una mujer trans durante su detención en 2008. Según reportó el medio, la Corte IDH exigió la identificación, persecución y condena de los responsables, además de una adecuada indemnización a la víctima, ordenando al Estado peruano actuar en consecuencia.

El Poder Judicial de Perú, en un comunicado distribuido por sus canales oficiales y citado por medios internacionales, detalló que los agentes Dino Ponce Pardo, Luis Quispe Cáceres y Juan León Mostacero, quienes ejercían funciones policiales en la ciudad de Trujillo, departamento de La Libertad, han recibido una condena de 17 años de prisión cada uno. Los hechos que motivaron el fallo ocurrieron tras la detención de una ciudadana trans, que fue torturada y víctima de una violación mientras se encontraba bajo custodia policial en una comisaría, según la información divulgada por el Poder Judicial.

La sentencia llega luego de más de quince años de litigio y representa una de las penas más severas impuestas en Perú por delitos sexuales y de violencia institucional contra personas trans. El medio detalló que el proceso penal no solo se activó por las denuncias iniciales, sino sobre todo por la presión internacional y el veredicto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que calificó los hechos como tortura agravada y violación sexual agravada, y los vinculó directamente a la identidad de género de la víctima.

La organización Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, citada por el reportaje, explicó que la reactivación judicial del caso y la identificación de los responsables solo fue posible tras la intervención internacional, logrando que, después de años de inacción del sistema de justicia nacional, avanzara la demanda y se obtuviera finalmente una condena. El fallo de la Corte IDH sentó así un precedente, pues es la primera vez que ese organismo emite una sentencia a favor de una persona LGTBI en Perú y obliga a sancionar a los responsables, según señaló la misma organización.

Durante todo este tiempo, la víctima recibió asistencia de organizaciones especializadas en derechos humanos y de la comunidad LGTBI, reportó el medio. A lo largo del proceso, numerosas instituciones peruanas que defienden los derechos sexuales y reproductivos acompañaron el caso, centrándose tanto en la reparación del daño como en la mejora de los procedimientos y garantías judiciales para personas pertenecientes a minorías en situaciones similares.

El Poder Judicial subrayó en su comunicado que la naturaleza de los delitos juzgados, tortura agravada y violación sexual agravada, así como la identidad de la víctima, otorgan a este fallo un carácter emblemático por la severidad de la condena y el tiempo recorrido desde la denuncia inicial hasta la resolución judicial. Según consignó el medio, el resultado de este proceso pone en evidencia el impacto de la presión internacional en el impulso de respuestas legales ante hechos de violencia contra personas en situación de vulnerabilidad, especialmente en el ámbito de los derechos humanos.

El caso generó también una respuesta en instituciones nacionales y grupos de la sociedad civil orientados a la protección de los derechos LGTBI en Perú. Tal como reportó el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, la condena no solo constituye un hito en materia de justicia, sino que además plantea un precedente para futuros casos similares, al establecer la obligación de brindar protección institucional y garantizar recursos efectivos a las víctimas de violencia basada en identidad de género durante su permanencia bajo custodia policial.

El Poder Judicial anunció que, como parte del cumplimiento de la sentencia internacional, el Estado peruano asumió la reparación de la víctima a través de indemnizaciones y otras medidas establecidas en la resolución de la Corte IDH. El fallo internacional marcó la exigencia de que los Estados asuman responsabilidades claras en la prevención de la violencia contra personas LGTBI, e invita a las autoridades judiciales y policiales a incrementar la vigilancia respecto al trato de personas detenidas.

La resolución judicial y sus repercusiones han sido ampliamente recogidas por medios nacionales e internacionales, enfatizando la relevancia del precedente creado y la respuesta institucional en casos de derechos humanos que involucran a personas trans bajo custodia del Estado peruano.

Temas Relacionados

Violencia sexualCorte Interamericana de Derechos HumanosDino Ponce PardoLuis Quispe CáceresJuan León MostaceroTrujilloLa LibertadDerechos humanosPolicía Nacional del PerúComunidad LGTBIEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El PP cuestiona los protocolos antiacoso del PSOE: "¿Para qué sirven cuando se trata de los amigos de Sánchez?"

Cuca Gamarra acusa al PSOE de ocultar denuncias internas y señala a Pedro Sánchez por, según sus palabras, manipular los mecanismos de protección a víctimas para favorecer a su círculo cercano, generando polémica sobre la gestión de estas situaciones

El PP cuestiona los protocolos

El M23 anuncia que se retirará de una ciudad del este de RDC "a petición de EEUU" tras tomarla días antes

En respuesta a presiones diplomáticas, el principal grupo armado de Kivu Sur anuncia su salida de Uvira tras tomarla por la fuerza, condicionando el repliegue a la protección de civiles y la gestión internacional del control urbano

Infobae

Economía-Talgo acuerda con la operadora Deutsche Bahn reducir de 70 a 60 trenes el contrato de suministro del modelo 230

Tras renegociar sus compromisos, la compañía española formalizó junto a la operadora alemana una revisión que ajusta cantidades, amplía el servicio de mantenimiento y redefine el calendario de entrega, dejando abierto el futuro incremento de pedidos según necesidades estratégicas

Economía-Talgo acuerda con la operadora

El nuevo televisor de LG, Micro RGB evo, reproduce el espectro completo de color y tiene más de 1000 zonas de atenuación

Equipado con innovadoras tecnologías de inteligencia artificial y miniLEDs de control individual, el nuevo modelo promete máxima fidelidad cromática y calidad de imagen, preparándose para irrumpir en el mercado profesional y de entretenimiento avanzado durante el próximo CES en Las Vegas

El nuevo televisor de LG,

Bruselas celebra el "nunca más" de romper con el gas ruso para 2027

La Unión Europea adopta una medida histórica al fijar el fin de las compras de gas ruso licuado para 2026 y gaseoductos en 2027, consolidando independencia energética y mostrando unidad frente a presiones externas, según fuentes comunitarias

Bruselas celebra el "nunca más"