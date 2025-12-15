El canciller ruso, Sergei Lavrov, señaló este lunes el resurgimiento de prácticas históricas en Europa y cuestionó el papel de las principales capitales europeas en la respuesta al conflicto en Ucrania. Según informó Europa Press, Lavrov acusó a Bruselas, Berlín, Londres y París de entorpecer el avance de la propuesta de paz impulsada por Estados Unidos para Ucrania, argumentando que estas naciones estarían obstaculizando la posibilidad de alcanzar un acuerdo justo. El ministro de Asuntos Exteriores ruso manifestó que el continente europeo utiliza la crisis ucraniana para fortalecerse políticamente, adoptando posturas que, en su opinión, recuerdan a episodios extremistas del pasado europeo.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista transmitida por la cadena Rossiya 24, Lavrov expresó que "Europa está utilizando la crisis de Ucrania para reafirmarse, para poner palos en las ruedas de la iniciativa de Estados Unidos para lograr un acuerdo justo". El medio Europa Press detalló que, durante su intervención, el jefe de la diplomacia rusa alertó que tanto Bruselas como algunas de las principales capitales europeas han adoptado actitudes similares a las vistas durante los regímenes de Adolf Hitler y Napoleón Bonaparte. Lavrov comparó la actual estrategia europea con la movilización histórica de la mayoría del continente bajo las banderas de regímenes totalitarios para luchar contra Rusia.

En sus comentarios, el ministro ruso sostuvo que "Hitler, como Napoleón, movilizó la casi totalidad de Europa y la lanzó bajo la bandera nazi contra la Unión Soviética. Ahora Europa, y hasta hace poco la Administración [Joe] Biden, intenta hacer lo mismo: unir a todos los países europeos, inyectar dinero y armas a Ucrania y darle la bandera nazi", según reportó Europa Press. Para Lavrov, la dinámica contemporánea muestra un esfuerzo concertado para aislar a Rusia y aumentar la presión militar sobre Moscú a través de operaciones en territorio ucraniano.

Lavrov también mencionó la actitud de Estados Unidos frente a Europa, indicando que Washington habría adoptado una posición de distanciamiento respecto a los asuntos europeos. "La estrategia de Estados Unidos es decirle a Europa 'ocúpate de tus asuntos y no esperéis que Estados Unidos apoye siempre vuestras aventuras' porque 'tenemos cosas más importantes que hacer principalmente en América Latina y en la región Asia-Pacífico'", afirmó el canciller según consignó Europa Press. En opinión del alto funcionario ruso, el objetivo principal de Washington estaría enfocado en definir una política de contención frente a China, país que, argumentó, ha incrementado progresivamente su fortaleza económica, financiera y política a nivel mundial.

De acuerdo con Europa Press, Lavrov expresó preocupación por un "resurgimiento del militarismo" en Europa oriental, con especial énfasis en Alemania. Aludiendo a Friedrich Merz, dirigente alemán, Lavrov aseguró que varios líderes europeos han comenzado a recordar vínculos familiares con las SS y el Partido Nazi, asociaciones del pasado que calificó de inquietantes para el panorama político contemporáneo.

El canciller ruso retomó también el relato acerca del cambio de gobierno ocurrido en Ucrania en 2014, al que calificó de "golpe de Estado", y denunció la actuación de lo que describió como "nazis ucranianos". Según Europa Press, Lavrov acusó a estos grupos de discriminar y deshumanizar a la población de habla rusa en las regiones orientales del país, refiriendo que "les prohibieron hablar su lengua materna y la Iglesia Ortodoxa Ucraniana". Estas declaraciones refuerzan la postura de Moscú sobre la presencia de elementos ultranacionalistas en Ucrania y la narrativa oficial sobre el conflicto.

El medio Europa Press precisó que Lavrov concluyó su intervención denunciando que Europa estaría repitiendo conductas históricas al implicarse en el enfrentamiento con Rusia utilizando territorio y recursos ucranianos. Este posicionamiento se enmarca dentro de una serie de tensiones diplomáticas y militares que han marcado la relación entre Moscú y las potencias europeas, agravadas tras el conflicto iniciado en Ucrania.