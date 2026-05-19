Agencias

Jefes militares de OTAN creen que salida de tropas de EEUU de Europa no afecta a disuasión

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Bruselas, 19 may (EFE).- La próxima salida de 5.000 soldados estadounidenses de Europa no afecta a la capacidad de disuasión y defensa de la OTAN, subrayaron este martes los jefes de la Defensa de la Alianza, reunidos en el Comité Militar.

"Hemos abordado la reciente decisión de Estados Unidos de retirar una brigada blindada de Europa. Me gustaría destacar que esta decisión no afecta a la viabilidad de nuestros planes regionales", afirmó el comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), el general estadounidense Alexus G. Grynkewich, en una rueda de prensa tras la reunión. EFE

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