La mitad de las empresas medianas en España prevén subir los precios de sus productos, según Grant Thornton

El 56% de las empresas medianas españolas prevé subir los precios de sus productos durante el próximo año, impulsadas por la subida de la energía y de las materias primas, según un estudio de Grant Thornton.

Así, las empresas registran unas expectativas de subir precios en máximos históricos, hasta aumentar siete puntos porcentuales entre el segundo y el tercer trimestre, y se sitúan por encima de las tasas europeas (50%) y mundiales (53%).

El estudio atribuye esta percepción al 3% que alcanzó en IPC en el mes de noviembre, situado ocho décimas por encima del de la eurozona, del 2,2%. También preocupa a las empresas el encarecimiento de las materias primas (49%) y los costes de envío de mercancías (43%), unos niveles por encima de la media europea.

BUENAS EXPECTATIVAS

En contraste, el estudio señala que la expectativa de aumentar la plantilla mejora hasta el 48%, y que los salarios subirán un 5% en 2026 debido a la falta de mano de obra y la inflación, mientras que la estimación de rentabilidad ha repuntado tres puntos frente al trimestre previo y el 57,2% de las compañías esperan crecer en el próximo año.

Otro contraste se observa entre la macroeconomía y las perspectivas empresariales en España, pues el 59% de los directivos --mínimos desde 2023-- considera que la economía mejorará en el próximo año, mientras que Europa marca máximos históricos a nivel global, con un 75,7%.

Las empresas perciben como peligros la regulación y la burocracia (47,8%), la incertidumbre económica (54%) y las perturbaciones geopolíticas (49%), de manera que el 42% de los empresarios reclaman simplificar la burocracia.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Las empresas medianas huyen de la inestabilidad con una apuesta por la digitalización, pues el 38% dice usar la Inteligencia Artificial (IA) diariamente, y el 47% asegura que la usa pero su uso todavía no está muy extendido.

El 60% de las compañías encuestadas mantiene su intención de hacer inversiones en digitalización, y el 44,4% en ciberseguridad, lo que confirma que "amenazas son cada vez más crecientes y las empresas necesitan adaptar sus sistemas ante el nuevo entorno", según la socia de Ciberseguridad de Grant Thornton, Cristina Muñoz-Aycunes.

