La comunidad internacional condena el atentado en Sídney y alerta contra el antisemitismo

Redacción internacional, 14 dic (EFE).- La comunidad internacional condenó este domingo el atentado terrorista contra la comunidad judía ocurrido en Sídney durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá, que provocó 12 fallecidos y 29 heridos, y alertó contra el antisemitismo.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, escribió en la red social X: "Estoy horrorizado y condeno el atroz ataque mortal perpetrado hoy contra familias judías reunidas en Sídney para celebrar Janucá".

"Mi corazón está con la comunidad judía de todo el mundo en este primer día de Janucá, una festividad que celebra el milagro de la paz y la luz que vence a la oscuridad", añadió el secretario general.

Desde Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró "conmocionada por el trágico ataque". "Europa se solidariza con Australia y las comunidades judías de todo el mundo. Estamos unidos contra la violencia, el antisemitismo y el odio", dijo Von der Leyen en un mensaje en redes sociales.

En la misma tónica se expresaron líderes nacionales europeos como el canciller alemán, Friedrich Merz, quien se mostró consternado. "Este es un ataque a nuestros valores comunes. Debemos poner fin a este antisemitismo, aquí en Alemania y en todo el mundo", escribió en X.

También el presidente francés, Emmanuel Macron, expresó sus condolencias a Australia por el atentado "terrorista antisemita". Francia "comparte el dolor del pueblo australiano y seguirá luchando sin descanso contra el odio antisemita que nos hiere a todos, dondequiera que ataque", declaró Macron en sus redes sociales.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, escribió en X: "Noticias profundamente angustiosas desde Australia. El Reino Unido envía nuestros pensamientos y condolencias a todos los afectados por el terrible ataque en Bondi Beach".

También desde este país, el rey Carlos III y su esposa, Camila, se mostraron "consternados y profundamente entristecidos por el atroz ataque terrorista antisemita", dijo en un comunicado el monarca, que también es jefe de Estado de Australia.

Otros países europeos como España o Polonia también condenaron el atentado sufrido por la comunidad judía en una playa de Sídney.

Desde Estados Unidos, su secretario de Estado, Marco Rubio, escribió en X: "Estados Unidos condena enérgicamente el ataque terrorista en Australia dirigido contra una celebración judía. El antisemitismo no tiene cabida en este mundo". escribió Rubio en un mensaje en X.

Por otra parte, desde Israel, su presidente, Isaac Herzog, condenó el ataque y urgió al Gobierno australiano a combatir "la enorme ola de antisemitismo". "Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que tome medidas y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola a la sociedad australiana", dijo.

Mientras, el primer ministro israelí, Bejamín Netanyahu, relacionó el "llamamiento a un Estado palestino" por parte de Australia con el tiroteo de Sídney. "Su llamamiento a un Estado palestino echa leña al fuego del antisemitismo. Recompensa a los terroristas de Hamás", afirmó.

Y desde Nueva Zelanda, su primer ministro, Christopher Luxon, ratificó el apoyo de su Gobierno a Australia, ante el atentado terrorista. "Australia y Nueva Zelanda son más cercanas que amigos; somos familia. Estoy conmocionado por las escenas desgarradoras en Bondi", expresó en un mensaje a través de Facebook.

Otros países geográficameante lejanos de Australia, como Argentina, también condenaron el atentado. El presidente argentino, Javier Milei, escribió en su cuenta de X: "Horror. Lo hacen en el inicio de Janucá. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad. Y esto es así 'porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo'. Ánimo!".

Asimismo, desde países árabes llegaron condenas al atentado de Sídney, como es el caso de Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), el Líbano y Jordania, desde donde manifestaron su rechazo al "terrorismo" y advirtieron contra el discurso del odio y el "extremismo".

Y no faltaron tampoco los mensajes de repulsa de países como Irán, India o Sudáfrica.

Sídney (Australia), 14 dic (EFE).- La Policía australiana dijo este domingo que el tiroteo en una popular playa de Sídney que ha dejado 12 fallecidos y 29 heridos ha sido "un ataque terrorista", el cual el gobierno local afirmó fue dirigido "contra la comunidad judía".

El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, confirmó que el ataque ocurrió alrededor de las 18:47 hora local (7:47 GMT) en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá en la que se encontraban cerca de un millar de personas, y señaló a dos supuestos perpetradores, uno que resultó abatido y otro detenido.

"A las 21:36 (10:36 GMT) de esta noche declaré formalmente este hecho como un incidente terrorista", señaló Lanyon en una rueda de prensa, y explicó que se activaron poderes especiales para garantizar que "no exista ninguna amenaza adicional para la comunidad".

Según el responsable policial, al menos 29 personas fueron trasladadas a hospitales, entre ellas dos agentes policiales, y advirtió que la investigación "apenas comienza y no se descarta ninguna hipótesis", incluida la posible participación de un tercer sospechoso.

El jefe de Gobierno de Nueva Gales del Sur -donde se encuentra Sídney-, Christopher Minns, calificó el tiroteo como "un acto cobarde y aterrador de violencia" y afirmó que "el objetivo fue la comunidad judía".

"Este ataque fue diseñado para golpear a la comunidad judía de Sídney en el primer día de Janucá. Lo que debía ser una noche de paz y celebración fue destruido por un ataque malvado y horrendo", declaró Minns en la misma comparecencia.

El jefe del Ejecutivo regional aseguró que el ataque será respondido con "una acción policial masiva y exhaustiva" y pidió calma a la población. "Este no es un momento para la retribución, sino para permitir que la policía haga su trabajo", subrayó.

A nivel federal, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó que el atentado "ha golpeado el corazón de nuestra nación" y lo calificó como "un acto de terrorismo y antisemitismo".

"Un ataque contra los australianos judíos es un ataque contra todos los australianos", señaló Albanese tras convocar de urgencia al Comité Nacional de Seguridad, al tiempo que prometió que el Gobierno empleará "todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad de la comunidad judía".

El mandatario destacó además la actuación de las fuerzas de seguridad y de los civiles que auxiliaron a las víctimas.

"Hemos visto a australianos correr hacia el peligro para ayudar a otros. Son héroes y salvaron vidas", afirmó.

La Policía confirmó asimismo el hallazgo de artefactos explosivos improvisados en un vehículo presuntamente vinculado a uno de los atacantes, que está siendo analizado por especialistas en desactivación de explosivos, mientras continúa un amplio despliegue de seguridad en distintos puntos de Sídney.

Uno de los presuntos autores del ataque fue identificado como Naveed Akram, un hombre procedente de Bonnyrigg, en el suroeste de la ciudad, según indicó un alto funcionario de las fuerzas de seguridad en declaraciones a la cadena pública ABC, y señaló que su vivienda estaba siendo investigada.

Las autoridades reiteraron que el nivel nacional de amenaza terrorista se mantiene en "probable".

El de este domingo supone el primer ataque mortal contra la comunidad judía en Australia, después de que en los últimos años se produjeran varios incidentes que el Ejecutivo de la nación austral había relacionado con la influencia del Gobierno iraní y llevó a la reciente expulsión del embajador de Irán en Camberra.

Uno de ellos fue el incendio provocado en una sinagoga de Melbourne (sur de Australia) en la madrugada del 6 de diciembre de 2024, que no dejó heridos de gravedad.

Otro incidente fue el que ocurrió en octubre de 2023, cuando se provocó un incendio en la cocina de una charcutería judía en el norte de Bondi, en Sídney, que tampoco dejó heridos.

Bondi es precisamente uno de los barrios de Sídney donde se concentra una de las mayores comunidades judías del país, con una fuerte presencia de sinagogas, escuelas, comercios y organizaciones comunitarias.

Las autoridades australianas han advertido que, desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, se ha registrado un aumento de las agresiones contra la comunidad judía, que representa apenas el 0,4 % de la población del país.

Australia ha reconocido oficialmente al Estado de Palestina, alineándose con decisiones adoptadas por países como Francia y Reino Unido.