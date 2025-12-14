La Cabilia ignora su "independencia" de Argelia proclamada desde París por un exiliado

Leila Zaimi y Laura Fernández Palomo

Tizi Uzu (Argelia), 14 dic (EFE).- La ciudad argelina de Tizi Uzu, corazón de la identitaria región de la Cabilia, vivió este domingo sin expectación ni consecuencias la proclamación de su "independencia" desde un salón de París por parte del polémico exiliado, Ferhat Mehenni, que se erigió como presidente de un Estado cabil.

Aún reconociendo "lo delicado del tema", en un región con complejas relaciones históricas con el Gobierno central, la figura de Mehneni - líder del Movimiento por la Autodeterminación de la Cabilia (Mak) - no despertaba simpatías entre los ciudadanos consultados por EFE, que le atribuyen otros intereses más allá de las aspiraciones de esta emblemática región que reclama su singularidad.

Las proclamas de una Argelia "indivisible" se repetían hoy en el centro de Tizi Uzu, cabeza de una provincia de mayoría bereber, de profundas tradiciones y orgullosa de su idioma tamazight, reconocida como lengua nacional oficial junto al árabe en 2016.

Es también una región considerada un bastión de la resistencia durante la guerra de la independencia de Francia (1954-1962), y cuyos líderes locales han manifestado su rechazo a la proclamación unilateral de independencia por parte del Mak, calificado como organización terrorista en Argelia.

Youcef Aouchiche, secretario general del partido Frente de Fuerzas Socialistas (FFS), excandidato presidencial en las elecciones de 2024 y de origen cabil, calificó al movimiento separatista como "secta" sin "base popular ni legitimidad".

El Mak nació en 2001 como el Movimiento para la Autonomía de la Cabila tras la revuelta popular conocida como Primavera Negra cuando las autoridades centrales reprimieron con fuerza manifestaciones lo que aumentó el descontento cabil.

En 2013 dio un giro hacia la independencia y cambió el término "autonomía" por el de "autodeterminación" en su nombre. Las autoridades argelinas lo acusaron de "actos hostiles y subversivos" para desestabilizar el país y atentar contra su seguridad y lo declararon como "grupo terrorista" en mayo de 2021.

Exiliado en Francia, las autoridades argelinas pidieron la extradición de Mehenni tras ser condenado en 2021 como responsable de unos incendios en Argelia y, en 2023, por atentar contra la integridad y la unidad nacional, la seguridad del Estado, además de pertenencia a "grupo terrorista".

La región de la Cabilia, situada a unos 120 kilómetros de la capital argelina, incluye principalmente las provincias de Tizi Uzu y Bugía, con una marcada identidad cultural que se refleja en su vestimenta, su música, su danza y su organización comunitaria.

De gran tradición política es sin embargo la región más abstencionista de toda Argelia en las elecciones generales.

"Hoy decidimos como ciudadanos de la Cabilia responder a este usurpador (Mehenni) de la historia, un usurpador de la identidad que quiere en nuestro nombre proclamar una supuesta independencia de la Cabilia mientras que esta es parte esencial de Argelia", declaró a EFE el periodista argelino de origen cabil Mustapha Mazouzi, en una congregación al mediodía en el centro de Tizi Uzu contra el movimiento unilateral.

Al caer la noche, recién proclamada la independencia desde Francia, nadie pareció darse por aludido de este simbólico gesto sin consecuencias, en una población profundamente cabil. EFE

