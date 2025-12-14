El M23 sigue con su avance en Kivu Sur y entra en la ciudad de Kipupu sin disparar un solo tiro

Las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23) se han hecho en las últimas horas con el control de la estratégica ciudad de Kipupu, en la provincia de Kivu Sur, en el este de República Democrática del Congo, y considerada como una puerta de entrada a los vastos recursos mineros del territorio de Mwenga, sin encontrar resistencia alguna, según han confirmado fuentes de la sociedad civil local a múltiples medios congoleños, así como a la emisora Radio France Internationale (RFI).

La entrada de las milicias ocurrió este pasado sábado después de que la población civil abandonara la localidad tras conocer que las patrullas del Ejército congoleño se estaban retirando de la zona a raíz de la conquista efectuada esta semana por el M23 sobre la ciudad de Uvira.

"Nos quedamos sorprendidos ante la llegada de estos rebeldes a la ciudad", ha explicado al portal congoleño Actualité una fuente del Hospital General del sector de Itombwe. "Llegaron sobre el mediodía, cuando todos habíamos escapado a las afueras. El lugar está ahora mismo bajo su control, y no tenemos constancia de daños porque no hizo falta que dispararan", ha añadido.

El avance del M23 por esta zona se debe en gran parte a la asistencia que le proporciona un grupo armado local, los Twirwaneho, protagonistas en la larga historia de conflictos intercomunitarios que han dominado las tierras altas del territorio de Mwenga, que están ahora mismo vacías de gente por el nuevo éxodo que han tenido que emprender estos últimos días.

Mientras tanto, el brazo político del M23, la Alianza del Río Congo (AFC), ha defendido que sus fuerzas siguen actuando a pesar del proceso de paz en curso tras argumentar que todas estas operaciones forman parte de una maniobra de defensa ante los ataque que continúan ejecutando el Ejército congoleño y su aliado, Burundi.

En un comunicado publicado este sábado, la AFC denuncia que aviones de combate congoleños y burundeses efecuaron nuevos bombardeos durante el día contra varias poblaciones de mayoría tutsi congoleña (o banyamulenge), la etnia a la que pertenecen la inmensa mayoría de los integrantes de las milicias del M23.

"Aviones de combate Sukhoi-25, helicópteros de combate y drones militares, operando desde el territorio de la República de Burundi, han llevado a cabo bombardeos indiscriminados contra aldeas banyamulenge densamente pobladas, incluidas Mikenke y Rwesankuku", ha denunciado la AFC.

"Estos actos son de extrema gravedad y constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La población banyamulenge no debe ser abandonada a su suerte ni dejarla sufrir la crueldad extrema de una coalición decidida a erradicarla, por lo que la AFC/M23 exige el cese inmediato de esta campaña de limpieza étnica y exige el procesamiento internacional de los regímenes inhumanos de Kinshasa y Bujumbura", ha denunciado el grupo en un comunicado publicado en su cuenta de X.