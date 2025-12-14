Cientos de personas protestan en Túnez contra la falta de libertades por cuarto sábado consecutivo

Varios cientos de tunecinos han tomado este sábado las calles de la capital para protestar contra las restricciones a las libertades políticas y públicas impuestas por el Gobierno del presidente Kais Saied y defender los derechos y las libertades civiles, en una concentración que se repite por cuarto fin de semana consecutivo.

La manifestación, organizada también por la Liga Tunecina de Derechos Humanos, la Asociación de Mujeres Demócratas y el Colegio de Abogados, se ha desarrollado bajo el lema "Las cadenas se romperán", inspirado en el himno nacional. "Libertad para los presos" y "El Estado policial se acabó" son algunos de los lemas coreados por los manifestantes, según ha mostrado la emisora Mosaique FM.

La marcha ha reunido a jóvenes y adultos que han denunciado el retroceso de las libertades en el país, al tiempo que han demandado la liberación de los políticos y activistas actualmente detenidos, algunos con penas de prisión severas, en numerosas ocasiones bajo la acusación de "complot contra la seguridad del Estado".

Entre los participantes se podían ver pancartas con imágenes de activistas opositores como Ahmed Néjib Chebbi, Ayachi Hammami y Chaima Issa, arrestados a finales de noviembre tras ser condenados definitivamente por supuesta conspiración contra el Estado; así como de la presidenta del Partido Desturiano Libre (PDL), Abir Moussi, detenida desde 2023 y recientemente condenada a doce años de prisión.

La protesta se ha hecho eco asimismo de la preocupación de organizaciones internacionales como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, que han declarado que las condenas y arrestos son una muestra de la "aterradora" determinación de las autoridades tunecinas de sofocar a la oposición, temiendo un regreso a la dictadura.

En esta línea, representando al Partido de los Trabajadores, Hamma Hammami ha señalado que las libertades individuales y colectivas han sido totalmente pisoteadas por una nueva dictadura que concentra todo el poder en manos de Saied, y ha destacado que las cárceles se han vuelto a abrir para los opositores al régimen, según declaraciones recogidas por el mismo medio.

Por su parte, Wissem Sghaier, portavoz del partido centrista Al Jomhouri, ha afirmado que Saied ha logrado algo "inesperado", ya que al detener a personas de todos los grupos políticos y culturales ha impulsado la unidad de la oposición y de la sociedad civil, fomentando la eliminación de las barreras entre estas fuerzas.

Desde que en verano de 2021 Saied destituyera a su primer ministro, congelase el Parlamento y asumiera plenos poderes, las ONG locales e internacionales han denunciado en reiteradas ocasiones un retroceso de los derechos fundamentales y las libertades públicas en Túnez, considerado cuna de la Primavera Árabe de 2011.