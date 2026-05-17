La ultraderecha alemana bate con 29 % un récord en las encuestas de intención de voto

Berlín, 17 may (EFE).- El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), el principal de la oposición y el primero en intención de voto, batió este fin de semana un nuevo récord en las encuestas y recabó por primera vez el 29 % de los apoyos en un sondeo de INSA.

De acuerdo con la encuesta, que se realizó entre los pasados días 11 y 15 de mayo, si este domingo se celebrasen elecciones, AfD obtendría siete puntos de ventaja sobre el bloque democristiano del actual canciller, Friedrich Merz, que quedaría en el 22 %.

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La tercera fuerza serían Los Verdes, con un 14 %, seguidos por el Partido Socialdemócrata (SPD), actual socio de Gobierno de Merz, con un 12 %.

El otro partido con representación parlamentaria sería el izquierdista Die Linke (La Izquierda), mientras que su escisión Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) y los liberales se quedarían fuera del hemiciclo, al no alcanzar el umbral necesario del 5 %.

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Esos porcentajes dejarían a la actual coalición sin mayoría parlamentaria y ni siquiera sumando a Los Verdes a la alianza podría posiblemente formar un Ejecutivo, con lo que el país se arriesgaría a quedarse en una situación de ingobernabilidad.

En base a la política de cordón sanitario que se ha mantenido hasta ahora, la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merz tiene por principio no hacer coaliciones ni con AfD ni con La Izquierda, lo que está estipulado por una resolución vinculante de un congreso de la formación.

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Un año después de que el líder conservador asumiera el Gobierno, su popularidad ha caído gradualmente hasta su nivel más bajo.

Las próximas elecciones legislativas no están previstas hasta 2029, pero en otoño de este año se celebran comicios regionales en cuatro estados federados, en dos de los cuales - Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Antepomerania, ambos en el este del país- está previsto que gane la ultraderecha. EFE

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