Capturan en Paraguay a presunto líder de banda brasileña Primer Comando Catarinense

Asunción, 14 dic (EFE).- La Policía Nacional de Paraguay capturó este domingo al presunto líder de la banda criminal Primer Comando Catarinense, una organización considerada una escisión del Primer Comando de la Capital (PCC) y acusada por las autoridades de tráfico de drogas y armas en Brasil.

El jefe del Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional de Paraguay, comisario Luis López, afirmó, en declaraciones al canal local C9N, que la detención se produjo en la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay (norte) y fronteriza con Brasil.

El individuo, identificado por las autoridades locales como Maykon de Souza, alias Maykon Gordo, fue trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad a la capital paraguaya, Asunción, mientras se gestionan los documentos para su expulsión hacia Brasil.

López indicó que De Souza es "un objetivo de alto valor" y era buscado "afanosamente" por la Policía de Brasil, donde enfrenta una pena de hasta 40 años tras ser señalado como presunto responsable del asesinatos de miembros de las fuerzas de seguridad y de tráfico de drogas.

Al detenido se le incautó un documento de identidad brasileño falso, con el que pudo gestionar una cédula paraguaya por vías irregulares, detalló el jefe policial.

Medios locales difundieron videos de un tiroteo en una zona residencial en medio del operativo que permitió la captura del brasileño.

En el material, se aprecia a funcionarios policiales intercambiar disparos con un hombre antes de que se subiera a una camioneta e intentara huir, lo que no logra porque las balas pinchan uno de los neumáticos del vehículo.

En declaraciones a C9N, De Souza reconoció haber residido en Paraguay con un documento brasileño falso por ser "un forajido", pero negó estar vinculado con bandas criminales o ser responsable de asesinatos.

"No tengo vínculos con nadie, yo vivía normal acá", dijo el hombre, al tiempo que aseguró tener familia e hijos en Paraguay.

De igual forma, aseveró que residía desde hace 11 años en este país.

López señaló que Maykon Gordo se estableció en territorio paraguayo tras fugarse de una prisión brasileña. EFE