Albares denuncia el antisemitismo y se declara "horrorizado" por el atentado de Sídney

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha condenado este domingo el atentado en el que han muerto al menos once personas en la playa de Bondi, en Sídney, y se ha declarado "horrorizado" por lo ocurrido.

"Horrorizado por el ataque terrorista en Sídney contra la comunidad judía. Mi solidaridad con las víctimas y sus allegados, con el pueblo y el gobierno de Australia", ha afirmado Albares en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

El texto, en el que Albares menciona a la ministra de Asuntos Exteriores australiana, Penny Wong, destaca que "el odio, el antisemitismo y la violencia no tienen cabida en nuestras sociedades".

Al menos once personas han muerto y 29 han resultado heridas en la playa de Bondi en un ataque perpetrado por al menos dos asaltantes -- uno de ellos muerto durante la respuesta policial, el otro detenido y en estado crítico -- en lo que la Policía australiana ha descrito como un atentado terrorista específicamente dirigido contra los asistentes a una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá.

