Tailandia rechaza por ahora la oferta de alto el fuego con Camboya

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, ha anunciado que no responderá a la oferta de alto el fuego con Camboya que ha formulado la mediación malasia y prometido que continuará atacando hasta que "termine la amenaza" contra el país.

"Quiero dejarlo muy claro", ha indicado Anutin en su cuenta de Facebook, donde ha desmentido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien esta pasada noche indicó que los enfrentamientos se habían reanudado tras una explosión accidental de una mina que alcanzó a militares tailandeses.

"Definitivamente esto no ha sido ningún accidente", ha asegurado el primer ministro tailandés antes de avisar que Tailandia "seguirá ejecutando sus acciones militares hasta que perciba que ha terminado la amenaza contra este país y su gente, y las operaciones que hemos lanzado esta mañana hablan por sí mismas".

Poco después, y ya en declaraciones recogidas por el diario 'Khaosod', Anutin terminó de confirmar su posición: "No hay negociaciones de alto el fuego, y todavía no es la hora de emprenderlas", ha hecho saber.

Su homólogo camboyano sí que ha aceptado la tregua mediada por el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, que planteaba el comienzo del cese de hostilidades sobre las 16.00, hora en España peninsular y Baleares, pero el país ha cerrado la frontera con Tailandia en el fragor de los combates.