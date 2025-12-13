Louzán se reúne con el presidente de la Federación Navarra, Rafael del Amo

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, se reunió el viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) con el presidente de la Federación Navarra de Fútbol, Rafael del Amo.

Según desvela la RFEF, ambos dirigentes conversaron sobre la actualidad del fútbol español y trataron distintas cuestiones de interés compartido por ambas instituciones.

El presidente navarro estuvo acompañado durante el encuentro por su secretaria general, Teresa Iñigo, y por el director gerente, Gorka Galán.