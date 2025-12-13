La Fundación LaLiga apoyará esta Navidad al comedor social del centro de acogida Princesa Letizia

El Ayuntamiento de Santander y la Fundación LaLiga van a colaborar esta Navidad para apoyar al comedor social del centro de acogida Princesa Letizia.

La Fundación sufragará los costes de los menús especiales que se van a ofrecer a los usuarios del centro en las principales fechas navideñas, como las cenas de Nochebuena y Nochevieja y las comidas de Navidad, Año Nuevo y Reyes; y donará material de invierno que el equipo de Ola de Frío podrá repartir entre los usuarios que atiende en la calle.

El Consistorio ha informado que ha sido la propia Fundación la que se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para trasladar la propuesta y, según ha afirmado la concejala de Servicios Sociales, Zulema Gancedo, ha sido aceptada "de inmediato" por su carácter "sumamente solidario".

"Cualquier momento es bueno para demostrar espíritu solidario y la Navidad es una época ejemplar para que este tipo de iniciativas tengan eco y se multipliquen", ha añadido.

La edil ha explicado que el objetivo de la Fundación es colaborar con los Ayuntamientos de las ciudades que albergan clubes de LaLiga para ofrecer una aportación económica destinada a los comedores sociales de su municipio y una donación de material de invierno, contribuyendo así a que las personas en situación de vulnerabilidad "puedan disfrutar de unas fiestas más dignas".

"Es un honor participar de este proyecto que refleja la generosidad y la solidaridad de la ciudadanía de Santander, no sólo en fechas especiales como éstas, sino a lo largo de todo el año", ha dicho la edil.