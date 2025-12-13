Interior se remite a la ley de 1964 tras cuestionar Junts la condecoración a un juez de la Audiencia Nacional

El Ministerio del Interior se ha remitido a los "criterios objetivos y homogéneos" fijados por la ley de 1964 y las normativas internas de las direcciones generales de la Policía Nacional y Guardia Civil que regulan las condecoraciones policiales tras cuestionar Junts que se concediera una cruz blanca al juez de la Audiencia Nacional Luis Francisco de Jorge.

El diputado de Junts Josep Pagès se interesaba en su pregunta por escrito por la cruz blanca a personal ajeno a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para este juez, aludiendo a una supuesta "colaboración con la esposa de David Sánchez y cuñada del presidente del Gobierno".

"Según se ha publicado, De Jorge fue una de las personas de contacto de la denominada South East Asia Justice Network (SEAJust), que organizó Kaori Matsumoto en el sudeste asiático contratada por la ONU para dicha misión", añadía el diputado de Junts.

En su respuesta, consultada por Europa Press, el Ejecutivo se ha limitado a señalar que los criterios de concesión de las condecoraciones policiales tanto a integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como a personal ajeno a dichos Cuerpos se encuentran regulados en la Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales.

También mencionaba la Resolución de 11 de mayo de 2012, de la Dirección General de la Policía, por la que se implementan los criterios y el procedimiento a seguir para las propuestas de ingreso en la Orden al Mérito Policial, "la cual establece e implementa unos criterios objetivos y homogéneos en su tramitación, salvaguardando los requisitos marcados en la Ley anteriormente indicada".

En el caso de la Guardia Civil, el Gobierno añadía que estas condecoraciones están reguladas en la Ley 19/1976, de 29 de mayo, sobre creación de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil, "y las condiciones para su concesión y su procedimiento se establecen en la Orden INT/2008/2012, de 21 de septiembre, por la que se regula la Orden del Mérito de la Guardia Civil".