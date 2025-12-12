Los aeropuertos del Grupo Aena rozan los 357 millones de pasajeros hasta noviembre, un 4,2% más

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han recibido casi 357 millones de pasajeros de enero a noviembre, lo que supone un 4,2% más que en el mismo periodo de 2024.

Según datos ofrecidos por el gestor aeroportuario este viernes, en este periodo se registraron un total de 3 millones de movimientos de aeronaves (+2,5%); y se transportaron 1,29 millones de toneladas de mercancía, un 7,7% más que en el mismo periodo de 2024.

El mes de noviembre cerró con 27,6 millones de pasajeros, un 4,7% más que en el mismo mes de 2024. En este mes se gestionaron un total de 244.057 movimientos de aeronaves, un 1,6% más que en 2024; y transportaron 146.297 toneladas de mercancía, un 12,2% más que el año pasado.

ESPAÑA CASI 300 MILLONES DE PASAJEROS.

De enero a noviembre de 2025, los aeropuertos de Aena en España han registrado 299,1 millones de pasajeros, un 4% más que durante el mismo periodo de 2024; se gestionaron 2,5 millones de movimientos de aeronaves, un 4,3% más, y se transportaron 1,2 millones de toneladas de mercancía, un 6,8% más que en los once primeros meses del año pasado.

Los aeropuertos de la red de Aena en España han cerrado noviembre con 22,5 millones de pasajeros, un 4,6% más que en el mismo mes de 2024; han gestionado 198.078 movimientos de aeronaves, un 2,5% más que en noviembre de 2024; y han transportado 133.027 toneladas de mercancía, lo que supone un aumento del 10,5% con respecto al mismo mes del año pasado.

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró el mayor número de pasajeros en noviembre con 5,49 millones, lo que representa un crecimiento del 3,9% frente a noviembre de 2024.

Le siguen los aeropuertos Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 4,2 millones (+5,1% respecto a 2024); Málaga-Costa del Sol, con 1,7 millones (+8,7%); Gran Canaria, con 1,4 millones (-0,7%); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 1,4 millones (+10,3%); Tenerife Sur, con 1,2 millones (-0,6%) y Palma de Mallorca, con 1,2 millones (+1,3%).

El de 2025 ha sido el mejor noviembre de la historia en términos de pasajeros en 22 infraestructuras: Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche Miguel Hernández, Palma de Mallorca, Valencia, Sevilla, César Manrique-Lanzarote, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Bilbao, Ibiza, Asturias, La Palma, Menorca, A Coruña, Aeropuerto Internacional Región de Murcia, Melilla, Vitoria, La Gomera, Badajoz, Córdoba y el Helipuerto de Ceuta.

En cuanto a operaciones, el aeropuerto con más movimientos en noviembre fue Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con un total de 35.209 (+3% respecto a 2024), seguido de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 26.753 vuelos (+2,8%); Málaga-Costa del Sol, con 12.726 (+5,5%); Gran Canaria, con 12.688 (-3,6%) y Palma de Mallorca, con 10.505 (-1.9%).

En 2025 se registró el mejor mes de noviembre en 13 aeropuertos: Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche Miguel Hernández, Sevilla, César Manrique-Lanzarote, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Ibiza, La Palma, Federico García Lorca Granada-Jaén, Aeropuerto Internacional Región de Murcia, La Gomera, Logroño, Son Bonet y Sabadell.

Respecto al tráfico de mercancías, en el mes de noviembre de 2025 el aeropuerto de mayor volumen de carga fue Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con 79.078 toneladas, un 10,7% más respecto al mismo mes de 2024. Le sigue el Aeropuerto de Zaragoza, que registró 23.360 toneladas (+10,8%), Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 18.349 toneladas (+21,1%) y Vitoria, con 5.735 toneladas (1,8%).

En noviembre, se ha registrado el mejor mes de la historia en cuanto a carga en el Aeropuerto de Zaragoza. Además, ha sido el mejor mes de noviembre para el tráfico de mercancías en la red de Aena y en los aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

AENA EN BRASIL.

Los 17 aeropuertos de Aena Brasil han alcanzado durante el pasado mes de noviembre 3,9 millones de pasajeros, un 5,3% más que en el mismo mes de 2024.

Se operaron 36.727 movimientos de aeronaves, lo que significa un descenso del 3,1% con respecto al mismo mes de 2024, y se transportaron 11.988 toneladas de mercancía, un 60,2% más comparado con el mismo mes del año anterior.

El grupo de seis aeropuertos de ANB cerró el mes de noviembre con 1,4 millones de pasajeros (+6,6%). El Aeropuerto de Recife alcanzó 839.421 pasajeros (+7%).

Se operaron 12.208 vuelos (-0,5%), de los cuales Recife gestionó 6.735 (-3%). Y se trasladaron 6.887 toneladas de mercancía (+38,2%), de las que 5.446 correspondieron al aeropuerto recifense (+35,7%).

El grupo de once aeropuertos de BOAB registró en noviembre 2,5 millones de pasajeros (+4,6% que en el mismo mes de 2024), se operaron 24.519 vuelos (4,3%) y se transportaron 5.101 toneladas de mercancía (+103,9%).

Dentro de estos once aeropuertos, destaca el de Congonhas en São Paulo con 2,1 millones de viajeros (+6,1%), con 18.036 vuelos atendidos (-6,4%) y 4.482 toneladas de mercancía, un 121,8% más que en el mes de noviembre del año anterior.

De enero a noviembre de 2025, han pasado por los aeropuertos de Aena en Brasil 41,5 millones de viajeros (+5,4%); se registraron 410.122 operaciones (-6,9%); y se transportaron 121.061 toneladas de mercancía, un 21,9% más que en el mismo periodo de 2024.

A lo largo del pasado mes de noviembre, el Aeropuerto de Londres-Luton ha registrado 1,2 millones de pasajeros, un 6% más que en el mismo mes de 2024. Se operaron 9.252 movimientos de aeronaves (+1,3%) y se transportaron 1.282 toneladas de mercancía, un 49% menos que en noviembre de 2024.

Entre enero y noviembre de 2025, se han registrado 16,2 millones de viajeros (+5%), se gestionaron 124.335 movimientos de aeronaves (+2,1%) y se transportaron 26.362 toneladas de mercancía (-7,8%).