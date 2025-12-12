La ESA capta al cometa interestelar 3I/Atlas brillando con rayos X

El observatorio espacial de rayos X XMM-Newton de la Agencia Espacial Europea ha observado el cometa interestelar 3I/Atlas durante unas 20 horas. Durante ese tiempo, el cometa se encontraba a una distancia aproximada de 282-285 millones de kilómetros de la nave.

XMM-Newton ha observado el cometa con su cámara European Photon Imaging Camera (EPIC)-pn, su cámara de rayos X más sensible, según ha informado la ESA.

La imagen captada muestra el cometa brillando con rayos X de baja energía: el azul marca el espacio vacío con muy pocos rayos X, mientras que el rojo resalta el brillo de rayos X del cometa.

Los astrónomos esperaban ver este brillo porque, cuando las moléculas de gas que emanan del cometa colisionan con el viento solar, producen rayos X.

Estos rayos X pueden provenir de la interacción del viento solar con gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono o el monóxido de carbono, gases que telescopios como el Telescopio Espacial James Webb de la NASA/ESA/CSA y el SPHEREx de la NASA ya han detectado.

Sin embargo, son excepcionalmente sensibles a gases como el hidrógeno (H2) y el nitrógeno (N2). Estos son prácticamente invisibles para los instrumentos ópticos y ultravioleta, como las cámaras del Telescopio Espacial Hubble de la NASA/ESA o el JUICE de la ESA.

Esto convierte las observaciones de rayos X en una herramienta poderosa. Permiten a los científicos detectar y estudiar gases que otros instrumentos no pueden detectar fácilmente.

Varios grupos de científicos creen que el primer objeto interestelar detectado, 1I/'Oumuamua (encontrado en 2017), puede haber estado hecho de hielo exótico como nitrógeno o hidrógeno.

Aunque 1I/'Oumuamua está demasiado lejos ahora, 3I/Atlas presenta una nueva oportunidad para estudiar un objeto interestelar, y las observaciones en rayos X complementarán otras observaciones para ayudar a los científicos a descubrir de qué está hecho.