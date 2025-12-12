Agencias

La ESA capta al cometa interestelar 3I/Atlas brillando con rayos X

Guardar

El observatorio espacial de rayos X XMM-Newton de la Agencia Espacial Europea ha observado el cometa interestelar 3I/Atlas durante unas 20 horas. Durante ese tiempo, el cometa se encontraba a una distancia aproximada de 282-285 millones de kilómetros de la nave.

XMM-Newton ha observado el cometa con su cámara European Photon Imaging Camera (EPIC)-pn, su cámara de rayos X más sensible, según ha informado la ESA.

La imagen captada muestra el cometa brillando con rayos X de baja energía: el azul marca el espacio vacío con muy pocos rayos X, mientras que el rojo resalta el brillo de rayos X del cometa.

Los astrónomos esperaban ver este brillo porque, cuando las moléculas de gas que emanan del cometa colisionan con el viento solar, producen rayos X.

Estos rayos X pueden provenir de la interacción del viento solar con gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono o el monóxido de carbono, gases que telescopios como el Telescopio Espacial James Webb de la NASA/ESA/CSA y el SPHEREx de la NASA ya han detectado.

Sin embargo, son excepcionalmente sensibles a gases como el hidrógeno (H2) y el nitrógeno (N2). Estos son prácticamente invisibles para los instrumentos ópticos y ultravioleta, como las cámaras del Telescopio Espacial Hubble de la NASA/ESA o el JUICE de la ESA.

Esto convierte las observaciones de rayos X en una herramienta poderosa. Permiten a los científicos detectar y estudiar gases que otros instrumentos no pueden detectar fácilmente.

Varios grupos de científicos creen que el primer objeto interestelar detectado, 1I/'Oumuamua (encontrado en 2017), puede haber estado hecho de hielo exótico como nitrógeno o hidrógeno.

Aunque 1I/'Oumuamua está demasiado lejos ahora, 3I/Atlas presenta una nueva oportunidad para estudiar un objeto interestelar, y las observaciones en rayos X complementarán otras observaciones para ayudar a los científicos a descubrir de qué está hecho.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La barrera arancelaria que impulsa México para proteger su industria y el empleo

Infobae

Pedro Sánchez considera "inaceptables" los ataques de EE.UU. contra lanchas en el Caribe

Infobae

María Corina Machado tendrá una calle en la ciudad española de Valladolid

Infobae

Autoridades iraníes confirman la detención de la Nobel de la Paz Narges Mohammadi

Infobae

Chirey cierra 2025 con crecimiento récord y adelanta un 2026 con nuevos modelos, mayor electrificación y una red más sólida en México

Infobae