El Banco de España celebra el XXII Foro de Análisis Latinoamericano

El impacto de las políticas no arancelarias impulsadas desde Estados Unidos sobre la región y la necesidad de avanzar en reformas estructurales para incrementar el crecimiento potencial figuraron entre los puntos centrales del XXII Foro de Análisis Latinoamericano, organizado por el Banco de España. Durante la cita, que congregó a expertos de organismos internacionales, representantes empresariales y académicos, el debate se orientó a revisar la evolución macroeconómica reciente, los desafíos fiscales y monetarios, y las perspectivas ante los nuevos escenarios globales, con particular atención en la situación de Argentina.

Según informó el Banco de España, la vigésima segunda edición del foro se desarrolló este viernes, reafirmando la periodicidad semestral de un encuentro iniciado en 2012 con el objetivo de promover el intercambio de análisis entre instituciones públicas y privadas sobre el presente y futuro económico de América Latina. La apertura estuvo a cargo de David López Salido, director general de Economía de la entidad anfitriona, quien introdujo algunos de los asuntos más apremiantes para la región, marcados por la evolución de los mercados de materias primas y el papel de las políticas fiscales y monetarias.

De acuerdo con el Banco de España, la agenda del evento incluyó una evaluación exhaustiva de las tendencias de los mercados financieros latinoamericanos, poniendo el foco en su desempeño durante el año en curso. Entre los temas abordados destacaron los retos que enfrentan las empresas de la región en lo relativo a las fuentes de financiación, innovación y estrategias de adaptación ante la creciente volatilidad global. Las discusiones recogieron también análisis sobre los cambios en el tablero geopolítico internacional, revisando cómo estos influyen en las dinámicas económicas locales.

El medio detalló que las políticas establecidas por Estados Unidos en materia de comercio internacional, especialmente aquellas medidas de tipo no arancelario, recibieron atención particular durante la sesión, dada su influencia sobre el flujo de bienes y servicios, la competitividad de las exportaciones y la situación de mercados clave en América Latina. Los participantes dedicaron parte del foro a examinar los escenarios probables que enfrenta la región frente a la actual transición geopolítica y las presiones regulatorias externas.

Según consignó el Banco de España, se produjo un espacio de reflexión acerca de la evolución reciente del sector empresarial latinoamericano, valorando el acceso al crédito y la necesidad de fomentar la innovación para afrontar los ciclos de desaceleración económica. Los asistentes coincidieron en la importancia de impulsar el crecimiento potencial mediante reformas estructurales, cuya implementación es considerada fundamental para que la región mejore sus perspectivas de desarrollo a mediano y largo plazo.

En relación a la coyuntura argentina, la edición XXII del foro promovió un intercambio específico sobre el plan de estabilización vigente en el país, con el objetivo de analizar su viabilidad y el impacto esperado bajo las actuales condiciones del entorno internacional y las reformas estructurales pendientes. Según detalló el Banco de España, se evaluaron los avances y desafíos del proceso argentino, así como las distintas perspectivas sobre su futuro inmediato frente al contexto macroeconómico global.

El evento contó con la participación de representantes de organismos y entidades de peso, entre ellas la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cámara de Comercio de España. También asistieron funcionarios del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, miembros del Real Instituto Elcano, Banco Santander, BBVA, Mapfre, Repsol y Enagás. Al ámbito académico y de análisis se sumaron la Barcelona School of Economics, CUNEF, y varias universidades españolas como la Universidad de Alcalá, Complutense de Madrid, Comillas, Nebrija, e IE Universidad, junto con AFI, Equipo Económico, Fundación Consejo España-Brasil y Fundación Consejo España-Perú.

Según publicó el Banco de España, la dinámica del foro se caracterizó por fomentar el intercambio de visiones en un entorno informal, lo que facilitó la participación activa y el debate entre analistas, representantes empresariales y miembros de organismos internacionales. Desde su primera edición, el objetivo principal del Foro de Análisis Latinoamericano radica en contribuir a una comprensión más profunda de los cambios económicos y sociales que experimentan los países de América Latina, así como proporcionar elementos de diagnóstico para orientar futuras decisiones de política económica en la región.