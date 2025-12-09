Suben a 33 los heridos por terremoto de magnitud 7,5 en Japón entre alerta por 'megasismo'

Tokio, 9 dic (EFE).- Al menos 33 personas resultaron heridas por el sismo de magnitud 7,5 que golpeó en la noche del lunes el norte de Japón y que ha afectado este martes a varias líneas de tren de alta velocidad y obligado a suspender clases, entre el aviso por el riesgo de que se produzca un 'megaterremoto' en los próximos días.

El mayor número de heridos, 22, se registró en la prefectura de Aomori frente a la que tuvo lugar el epicentro del terremoto, afirmó la cadena de televisión pública NHK. Las autoridades continúan este martes evaluando el alcance de los daños, dijo por su parte la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en declaraciones a la prensa.

Takaichi pidió extremar las precauciones ante la posibilidad de un sismo similar o mayor en los próximos días en la zona, siguiendo a la alerta emitida la pasada noche por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

El aviso por 'megaterremoto', que durará una semana y es similar a alertas pasadas como la emitida tras el temblor de magnitud 7,1 que en agosto de 2024 sacudió el sudoeste nipón, se basa en estadísticas que demuestran una mayor probabilidad de terremotos fuertes después de un seísmo de magnitud 7 o superior en la fosa de Japón.

Takaichi instó a la población a permanecer preparada para potenciales evacuaciones como la de las últimas horas, que afectaron puntualmente a más de 20.000 personas después de que las autoridades meteorológicas emitieran una alerta de tsunami que afectó a las costas del Pacífico del archipiélago, donde se observaron subidas de la marea de hasta 70 centímetros.

NHK señaló que algunas personas se apresuraron a comprar provisiones y kits de emergencia en caso de nuevos terremotos. El sismo provocó la suspensión parcial de operaciones del tren bala de alta velocidad 'shinkansen' en el norte de Japón, que fueron restablecidos este martes, así como la cancelación de clases en algunas zonas.

El terremoto se produjo a las 23:15 del lunes (14:15 GMT) en el mar frente a la prefectura de Aomori (noreste), con epicentro a 50 kilómetros de profundidad, y alcanzó en el noreste del territorio el nivel 6 superior en la escala sísmica nipona de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y su potencial destructivo.

Hasta primera hora de este martes se habían producido al menos 15 temblores de magnitud superior a 3, entre ellos uno de 6,4 a las 6:52 (21:52 GMT del lunes), aunque los daños sigue evaluándose.

El archipiélago japonés no experimentaba un terremoto de esta magnitud desde el seísmo de 7,6 del día de Año Nuevo de 2024 en la península de Noto, un área rural y envejecida de la zona centro de la costas del mar de Japón, y que causó 400 muertos.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

Tokio, 9 dic (EFE).- La empresa ferroviaria East Japan Railway (JR East) suspendió este martes parcialmente las operaciones de algunos de sus servicios de tren bala 'shinkansen', los de alta velocidad, en el norte del territorio para realizar inspecciones de equipos tras el fuerte terremoto de magnitud 7,5 de la noche previa.

Los servicios quedaron suspendidos hasta nuevo aviso en la línea Tohoku entre la ciudad de Morioka, en la prefectura de Iwate, y Shin-Aomori, en la vecina prefectura de Aomori, indicó la compañía en un comunicado, área donde tuvo el epicentro el temblor y donde las autoridades continúan evaluando el alcance de los daños.

JR East también anunció retrasos en el tramo entre Morioka y Tokio, e instó a los viajeros a seguir las novedades en su portal web ante la posibilidad de que otro servicios se vean alterados.

El servicio de 'shinkansen' de la región ya se vio impactado entonces, cuando tres trenes quedaron temporalmente varados en las vías tras las paradas de emergencia habituales en estas circunstancias.

Dos de los tres trenes reanudaron su camino sobre las dos de la madrugada, mientras que otro tuvo que quedar parado en la estación de Shichinohe-Towada, en Aomori, afectando a 94 pasajeros, según detalles publicados por el diario local Yomiuri.

Se confirmó un incendio en una vivienda y no se hallaron anomalías en las centrales nucleares de las regiones afectada, añadió el portavoz gubernamental, Minoru Kihara, en una comparecencia separada, mientras continúa la evaluación de los daños.

