Ya disponibles las capacidades avanzadas de Gemini 3 Deep Think para los suscriptores de Google AI Ultra

Google ha comenzado a lanzar oficialmente su nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) actualizado Gemini 3 Deep Think, que ya está disponible desde la aplicación de Gemini para los suscriptores de Google AI Ultra, quienes podrán probar sus capacidades para resolver problemas más complejos.

La compañía dio a conocer los avances de su último modelo de razonamiento profundo el pasado mes de noviembre, cuando detalló que incluye capacidades mejoradas de razonamiento y comprensión multimodal, de cara a ofrecer mejores respuestas a la hora de abordar problemas complejos de matemáticas, ciencias y lógica.

Ahora, Google ha anunciado que Gemini 3 Deep Think ya está disponible para los usuarios suscritos a Google AI Ultra a nivel global, quienes podrán comenzar a utilizar sus avances para resolver problemas complejos desde la aplicación de Gemini.

Así lo ha detallado en un comunicado en su blog, donde ha subrayado que se trata de un modelo "líder en la industria", con altas puntuaciones en conocidos 'benchmarks' como el Humanity's Last Exam, donde obtiene un 41 por ciento sin usar herramientas, y el ARC-AGI-2, donde consigue un 45,1 por ciento sin precedentes con ejecución de código.

Estos resultados se obtienen, en parte, gracias a que ha sido diseñado para utilizar un sistema de razonamiento paralelo avanzado, que explora múltiples hipótesis simultáneamente, basándose en las variantes del modelo predecesor, Gemini 2.5 Deep Think.

Para acceder al modo Deep Think de Gemini 3, bastará con seleccionar la opción de 'razonamiento profundo' en la barra de indicaciones de la aplicación Gemini, así como el modelo Gemini 3 en el menú desplegable de modelos.