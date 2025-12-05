Vox señala a PP y PSOE como "auténticos culpables" del estado de la marisma de Doñana por sus "incumplimientos"

El parlamentario por Huelva de Vox Andalucía, Rafael Segovia, ha acusado al PP y al PSOE de ser los "auténticos culpables" del estado de la marisma de Doñana, "tras 25 años de incumplimientos del Plan Doñana 2005", un plan que nació tras el desastre de Aznalcóllar, y que "debía estar finalizado en 2005, pero que ningún Gobierno ejecutó".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Segovia ha señalado "obras clave pendientes" como la restauración del Caño Guadiamar y el Brazo de la Torre, lo que, a su juicio, "desmiente el discurso de PP y PSOE". "Durante estos años se han ido alternando en el poder: PP hasta 2004; PSOE entre 2004 y 2011; de nuevo PP hasta 2018 y desde entonces PSOE. Ni unos ni otros han cumplido, y ahí está el verdadero problema de Doñana", ha criticado.

En este contexto, Vox ha mostrado su rechazo al deslinde de la marisma planteado por el Ministerio para la Transición Ecológica, una decisión tomada "en contra de todo y de todos, incluso en contra de la ciencia", si bien ha cuestionado "la supuesta confrontación entre Gobierno central y Junta de Andalucía".

En este sentido, Rafael Segovia ha manifestado que el aparente enfrentamiento entre el Gobierno central del PSOE y el Gobierno autonómico del PP es "solo un teatro", ya que, "tras fingir ante los agricultores y ante toda España mantener una larga e intensa disputa que llegó a Bruselas y cruzó fronteras hasta implicar a organismos como la Unesco o la NASA", el PP "finalmente asumió las tesis defendidas por el PSOE" y ambos se encuentran "al servicio de la Agenda 2030 y del Pacto Verde Europeo en detrimento de la agricultura de España".

En este sentido, ha insistido en que la propia consejera de Sostenibilidad reconoció en octubre de este año, en respuesta a una intervención previa que realizó el diputado del PSOE Mario Jiménez en la Comisión de Medio Ambiente, que "fue la presión internacional la que obligó a PP y PSOE a firmar el Acuerdo de Doñana".

Este "teatro" al que se ha referido Segovia "tuvo su colofón en la bucólica representación protagonizada por Juanma Moreno y Teresa Rivera paseando por el parque el día del acuerdo". Un acuerdo que ha vuelto a tildar de "nefasto para Huelva", que, en su opinión, "ya sufrió viendo cómo se convertían en improductivas las mil hectáreas de la finca Los Mimbrales y que ahora observa cómo entre el Gobierno central y el autonómico ofrecen 90.000 euros por cada hectáreas que los agricultores decidan dejar improductiva durante 30 años no solo en la Corona Norte, sino en todo el espacio natural y su entorno".

Frente a un PP "entregado" y que valora "positivamente" las asignaciones previstas para la renaturalización de la superficie de Doñana, Rafael Segovia ha subrayado que los agricultores "buscaban regar sus tierras y seguir generando riqueza y trabajo", de modo que "nunca han buscado esas asignaciones, que aceptaron como un mal menor".

En este punto, ha remarcado la oposición de Vox a que el acuerdo entre Administración central y autonómica consista en "convertir en improductivas tierras que dan de comer a miles de familias, en vez de facilitarles al agua necesaria que permitiría hacer compatible el riego de dichas tierras con la sostenibilidad de Doñana".

"Por si esto fuera poco, han pasado dos años desde la firma del acuerdo y los agricultores todavía no han recibido las ayudas. Es más, continúan siendo perseguidos por la administración y viven en una situación de incertidumbre permanente", ha enfatizado.

Asimismo, el diputado ha criticado también que PP y PSOE "engañen una vez más a agricultores y vecinos prometiendo un traspaso de competencias para ejecutar la Presa de Alcolea, una infraestructura clave para garantizar agua superficial a la Corona Norte". "La propia consejera en aquella comisión de Medio Ambiente nos aseguró que el consejero de Agricultura ya lo había firmado o estaba a punto de hacerlo", ha señalado.

Por ello, a juicio de VOX, la no construcción de Alcolea es "la mayor amenaza para Doñana y para la agricultura onubense", pero, si se construyera, "se evidenciaría lo absurdo del acuerdo para dejar las tierras improductivas".

Otra de las obras pendientes es el desdoble del Túnel de San Silvestre, "esencial para transportar agua del Chanza hacia Doñana, y tampoco se ha desbloqueado la ampliación de la EDAR de Matalascañas, anunciada en 2021 con 29,25 millones de euros, otro ejemplo de cómo el bipartidismo bloquea el desarrollo de Huelva".

Al respecto, Rafael Segovia ha lamentado que el PP exija ahora al Ministerio que presente un calendario de hitos ciertos para la ejecución de su ampliación y mejora "cuando en 2021 anunció al Ayuntamiento de Almonte un acuerdo con una financiación de 29,2 millones de euros y dos años después el Ministerio se quejara de que el PP no le había otorgado la autorización ambiental para poder iniciar las obras".

Así las cosas, el parlamentario andaluz ha precisado que las 400 hectáreas que van a renaturalizarse "solo consumirían dos hectómetros cúbicos de agua al año, cuando hay embalsada a día de hoy en la provincia 986 hectómetros cúbicos, a los que se sumarían más de 200 si estuviera construida la Presa de Alcolea".

"Cuando dependa de nosotros, los agricultores volverán a regar sus tierras con agua superficial, compatible con la actividad agrícola, el empleo y el sostenimiento de Doñana", ha finalizado.