Visa trasladará la sede de sus operaciones en Europa al Canary Wharf siguiendo la estela de JPMorgan Chase

La compañía estadounidense de servicios de pago Visa ha comunicado este viernes que trasladará su sede en Europa al distrito financiero de Canary Wharf (Londres) desde su actual emplazamiento en Paddington, en línea con lo planeado por JPMorgan Chase.

Según la nota de prensa publicada por la empresa gestora de dicha zona, Visa ha alquilado unos 27.900 metros cuadrados de oficinas en la torre One Canada Square, de 235 metros de altura, por un periodo de 15 años. El cambio se hará efectivo a partir del verano de 2028.

"Nuestra nuevo hogar en One Canada Square ofrecerá un entorno abierto, moderno y acogedor para nuestros clientes y socios. Los pagos digitales están impulsando las economías de toda Europa", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Visa en Europa, Antony Cahill.

"Canary Wharf sigue atrayendo a una amplia variedad de empresas internacionales. Nos complace dar la bienvenida a Visa, que ha elegido el Wharf como sede europea por ser el mejor emplazamiento para respaldar el crecimiento de su negocio", ha indicado, por su parte, el consejero delegado de Canary Wharf Group, Shobi Khan.

La sociedad administradora del distrito ha destacado que han invertido más de 7.000 millones de libras (8.019 millones de euros) en los últimos seis años para mejorar infraestructuras y levantar nuevos edificios.

En este sentido, JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos por activos, anunció la semana pasada que construirá en el Canary Wharf la nueva sede para sus operaciones en Reino Unido, lo cual inyectará unas 9.900 millones de libras (11.342 millones de euros) en la economía británica durante los próximos seis años.