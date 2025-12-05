UNICEF alerta del "ritmo vertiginoso" de desplazamientos a causa de la violencia en el norte de Mozambique

La necesidad de apoyo humanitario ha crecido en paralelo a la magnitud de la crisis en el norte de Mozambique, donde, según estimaciones recogidas por Europa Press, la cifra de desplazados internos ya supera las 100.000 personas en las provincias de Cabo Delgado y Nampula, con dos tercios de los afectados siendo menores de edad. Este incremento acelerado en el número de familias obligadas a abandonar sus hogares se ha vinculado directamente a la convergencia de ataques armados y la reciente sucesión de ciclones, un contexto que ha tensionado al máximo la capacidad de respuesta de los organismos internacionales y de los servicios públicos en la región.

De acuerdo con información publicada por Europa Press, la infancia mozambiqueña enfrenta una combinación de amenazas derivadas tanto de la persistencia del conflicto armado como de los embates de fenómenos climáticos extremos registrados en 2025. Un informe de UNICEF documenta cómo los recientes ciclones impactaron cerca de 920.000 menores, dejando pérdidas cuantiosas en el ámbito educativo, con instalaciones dañadas o destruidas que afectan a casi 400.000 estudiantes. A esta emergencia climática se suma la intensificación de los ataques atribuidos al grupo Estado Islámico en África Central (ISCA), con los distritos de Erati y Memba entre los más afectados, lo que ha forzado el desplazamiento masivo a un ritmo “vertiginoso”, en palabras de la propia organización.

Europa Press consigna que, ante este escenario, los servicios esenciales como la salud, la educación, la protección infantil, agua, saneamiento e higiene han quedado desbordados por la magnitud de la demanda. Mary Louise Eagleton, representante de UNICEF en Mozambique, explicó en declaraciones recogidas por el mismo medio que la proporción tan alta de niños y niñas desplazados responde tanto a la frecuencia e intensidad de los ataques armados como a las graves violaciones de derechos fundamentales en la región. Eagleton afirmó: “Este aumento en el número de niños y niñas obligados a huir está empujando a las familias a situaciones desesperadas, mientras que los servicios esenciales, salud, educación, protección infantil, agua, saneamiento e higiene, se ven desbordados por la magnitud de las necesidades”.

Según dio a conocer Europa Press, las organizaciones responsables de la asistencia han registrado numerosos abusos contra menores, como secuestros, reclutamiento forzado y explotación de menores en zonas bajo violencia activa. Estos abusos agravan una situación preexistente de vulnerabilidad: incluso antes de la escalada violenta más reciente, la infancia en la región tenía ya dificultades para acceder a servicios básicos y oportunidades. La cronicidad de la pobreza y los desastres naturales recurrentes, según reportó Europa Press, incrementan los riesgos para los menores y colocan a la población en situación de doble amenaza.

El volumen de la crisis ha desbordado la capacidad instalada. Eagleton, citada por Europa Press, advirtió que “la respuesta humanitaria está llegando a su punto de colapso en un momento muy peligroso para los más pequeños, con desplazamientos rápidos y un alto riesgo de ciclones devastadores en los próximos meses”. Actualmente, según el medio, se calcula que alrededor de 4,8 millones de personas necesitan asistencia humanitaria en Mozambique, de las cuales más de la mitad son menores de edad. La insuficiencia de recursos y los recortes presupuestarios agravan aún más la respuesta ante la emergencia, dificultando la atención de las necesidades básicas de salud, alojamiento, saneamiento y protección de la niñez desplazada.

Las solicitudes de apoyo internacional se han multiplicado en las últimas semanas. Entre las demandas de las agencias humanitarias, UNICEF ha reforzado el llamado a la comunidad internacional, exhortando a la participación conjunta del gobierno local, Naciones Unidas, sociedades civiles y el sector privado para garantizar la protección de los menores y fortalecer la capacidad de respuesta frente a nuevas emergencias. Eagleton manifestó, según declaraciones divulgadas por Europa Press, que el objetivo prioritario consiste en proteger a los niños afectados y abordar tanto las causas del conflicto como las vulnerabilidades agravadas por los desastres climáticos.

Europa Press informó que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) expresó su “profunda preocupación” por el aumento de ataques en la zona, alertando sobre la insuficiencia de los fondos disponibles para cubrir la expansión de las necesidades humanitarias. Según los datos publicados por Europa Press, ACNUR calcula que se requerirán 38,2 millones de dólares (unos 32,9 millones de euros) durante el año 2026 para hacer frente a las crecientes demandas en la región, aunque solo ha podido acceder durante el año en curso a la mitad de lo presupuestado, que ascendía a 42,7 millones de dólares (cerca de 38,7 millones de euros).

El incremento en el número de desplazados y la presión sobre los sistemas de salud, educación, acceso al agua potable y saneamiento básico han llevado a diferentes organismos internacionales, citados por Europa Press, a mantener activo el llamamiento de fondos para frenar el deterioro humanitario. Los menores son los más afectados, expuestos a violaciones graves de sus derechos y con acceso restringido a servicios que permitan un desarrollo seguro en medio de la crisis prolongada.

Entre las prioridades planteadas por los organismos se incluye elevar la protección infantil, reconstruir infraestructuras educativas y de salud, así como atender causas estructurales asociadas tanto a la violencia como al cambio climático. Europa Press resalta que la escasez de fondos y el alto número de menores afectados continúa colocando a la emergencia en una situación crítica. Las autoridades locales y las agencias extranjeras coordinaron operativos en un escenario donde el aumento en los desplazamientos internos complica cada vez más la gestión de la atención y refuerza la urgencia de una movilización internacional sostenida y de soluciones duraderas para la población infantil desplazada.