Un 10,5% de la población española ha sido voluntaria en 2025 y el 58,4% han sido mujeres, según estudio

Un 10,5% de la población española ha ejercido la tarea voluntaria a lo largo del año 2025, más de 4.400.000 personas mayores de 14 años, con el 58,4% de ellas mujeres, según el informe anual del Observatorio del Voluntariado, de la Plataforma del Voluntariado de España (PVE), sobre el perfil de las personas voluntarias de este año.

Así se desprende del estudio, publicado con motivo del Día Internacional del Voluntariado que se celebra este viernes 5 de noviembre. Para su realización, el Observatorio ha contado con 1.203 encuestas a población general, mayor de 14 años, dentro del territorio nacional. De ellas, se han realizado 601 online, a través de un panel y 602 telefónicas, asistidas por ordenador (CATI). El informe se realizó en junio de 2025.

En este sentido, muestra como perfil este año a una mujer con empleo, de entre 35 y 54 años, con ingresos altos, que reside en una ciudad con más de 200.000 habitantes y lleva entre 5 y 10 años haciendo voluntariado.

Asimismo, indica que el 10,5% de la población mayor de 14 años realiza actividades de voluntariado. La cifra apunta que se mantiene estable respecto a años anteriores y consolida la tendencia ascendente registrada en la última década.

En cuanto a los ámbitos de actuación que despiertan mayor interés, encabeza la lista el voluntariado social (56,7%), seguido del socio-sanitario (12,2%) y en tercer lugar, el voluntariado cultural (11,5%).

También añade que el voluntariado se trata de una actividad feminizada, ya que el 58,4% de las personas que se implican en la tarea solidaria son mujeres. Esta realidad recalca que es más acusada en los entornos relacionados con los cuidados, como es el caso del voluntariado social, el ambiental y el socio-sanitario.

Respecto a los hombres, el informe refleja que apuestan en mayor medida por el voluntariado internacional o el de cooperación para el desarrollo. Además, agrega que se detecta inclinación entre ellos por el cultural y el deportivo.

De la misma manera, el estudio ha dedicado en esta ocasión un capítulo para analizar el voluntariado que se activa durante las emergencias. En concreto, se ha detenido en la actividad que se desplegó en 2024 durante la dana de Valencia.

El año pasado, el 7,4% de las personas de España se implicaron como personas voluntarias en la emergencia. De ellas, más del 60% se incorporaron durante las dos primeras semanas y las principales actividades que realizaron fueron limpieza de calles (57,6%), reparto de alimentos (37,9%) y retirada de enseres de las calles (36,2%).

Igualmente, señala que las personas que ya eran voluntarias antes de esta emergencia fueron quienes mostraron mayor implicación y quienes mantuvieron su compromiso durante más tiempo. En este punto, expone que se acercaron a la situación a través de organizaciones sociales, en lugar de actuar "por libre".

LA DANA MOVILIZÓ AL 51,8% DE LA POBLACIÓN

En concreto, indica que el 51,8% de la población de España mostró su solidaridad durante esta crisis. De ellas, el 30,9% realizó donaciones en especie, el 21% hizo donaciones económicas; y el 7,4 % se sumó al voluntariado. Frente a ellas, el 48,2% de la población permaneció indiferente ante la tragedia de Valencia.

Pasados los momentos críticos de la emergencia, señala que el 35,2% continuó haciendo voluntariado en alguna entidad. "Ello revela que la experiencia solidaria en emergencias es, en muchos casos, el punto de partida para mantener un compromiso social a largo plazo", asegura.