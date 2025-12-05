Agencias

Prisión para dos de los tres detenidos por la comisión de varios robos en viviendas en Tarazona

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tarazona ha llevado a cabo la denominada operación 'Gadeiro', que ha permitido esclarecer, hasta el momento, 12 delitos de robo con fuerza ocurridos en la citada ciudad y detener a los tres presuntos autores de los mismos, dos varones y una mujer, dos de ellos españoles y uno de nacionalidad brasileña, con edades comprendidas entre los 32 y 39 años. Tras quedar a disposición judicial, se ha decretado el ingreso de dos de ellos en el Centro Penitenciario de Zuera.

En el marco de la investigación realizada por los especialistas, iniciada en el mes de septiembre ante una serie robos en el interior de viviendas ocurridos todos ellos en Tarazona, se logró obtener la identidad de los presuntos autores de los hechos que, tras sustraer los efectos, podrían almacenarlos en los inmuebles donde residirían.

Así, el pasado 1 de diciembre se realizaron dos registros en dichos domicilios, ubicados en Tarazona, donde se intervinieron multitud de efectos, verificando que muchos de ellos procedían de los robos denunciados: televisores, ordenadores, teléfonos móviles, herramientas y pequeños electrodomésticos, ha informado la Guardia Civil.

Se han esclarecido 12 delitos de robos con fuerza en las cosas cometidos entre septiembre y finales de noviembre en Tarazona, continuándose la investigación para determinar la procedencia del resto de objetos intervenidos.

En esta operación, al cargo del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tarazona y en la que se ha sido primordial el apoyo de Policía Local de dicha ciudad, han participado agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) y de Seguridad Ciudadana de la compañía de Tarazona.

