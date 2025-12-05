Agencias

'One Battle After Another' y 'Sinners', entre las 10 mejores películas del año de AFI

Los Ángeles (EE.UU.), 4 dic (EFE).- One Battle After Another, de Paul Thomas Anderson; Sinners, de Ryan Coogler, y Frankenstein, de Guillermo del Toro, se encuentran entre las 10 mejores películas del año según el American Film Institute, anunció la organización el jueves.

El resto de las películas galardonadas de los Premios AFI 2025 son Avatar: Fire and Ash, de James Cameron; Bugonia, de Yorgos Lanthimos; Hamnet, de Chloé Zhao; Jay Kelly, de Noah Baumbach; Marty Supreme, de Josh Safdie; Train Dreams, de Clint Bentley; y Wicked: For Good, de Jon M. Chu.

El instituto también hizo una selección de los 10 mejores programas de televisión del año, entre los que destacaron Adolescence (Netflix); Andor (Disney+); Death by Lightning (Netflix); The Diplomat (Netflix); The Lowdown (FX) o The Pitt (Max).

Las otras series galardonadas son las de Apple TV+ Pluribus, Severance y The Studio, así como la serie de Max Task.

Cada año el AFI elige 20 proyectos audiovisuales "excepcionales, considerados cultural y artísticamente representativos de los logros más significativos de este año en el arte de la imagen en movimiento".

Los homenajeados se reunirán y serán reconocidos el viernes 9 de enero de 2026, en el almuerzo privado anual de los AFI Awards en el Four Seasons de Los Ángeles, en Beverly Hills.

El jurado encargado de la selección —uno para cine y otro para televisión— contó con la participación de artistas destacados de la industria, académicos y críticos de cine y televisión. EFE

