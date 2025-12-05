Agencias

Macron da la bienvenida al acuerdo entre RDC y Ruanda y reafirma su apoyo a los afectados por el conflicto

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dado la bienvenida al acuerdo de paz firmado este jueves en Washington entre República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda y ha reafirmado su compromiso adquirido durante la conferencia internacional que su país albergó a finales de octubre y que recaudó una ayuda internacional valorada en 1.500 millones de euros para las poblaciones afectadas por el conflicto.

"Acojo con satisfacción la firma de un acuerdo de paz en Washington entre República Democrática del Congo y Ruanda", ha declarado en su cuenta de la red social X, donde ha destacado que "el compromiso de las partes y los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos y Qatar, junto con Togo, mediador de la Unión Africana, han hecho posible este avance".

El jefe del Elíseo ha pedido a "todas" las partes respetar "sus compromisos en favor de una paz duradera para las poblaciones del este de RDC y de la región de los Grandes Lagos" y en este sentido ha asegurado que París "seguirá comprometida con la consecución de este objetivo" recordando la cumbre internacional celebrada en la capital francesa.

Los presidentes congoleño y ruandés, Félix Tshisekedi y Paul Kagame, respectivamente, han firmado este jueves un pacto de "paz" que ha recibido el nombre de 'Acuerdos de Washington' durante un acto en presencia del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, quien ha anunciado además acuerdos bilaterales con Kinshasa y Kigali "que abrirán nuevas oportunidades" para Estados Unidos, especialmente en el ámbito de los minerales críticos.

Las conversaciones arrancaron este año ante el recrudecimiento del conflicto a raíz de una ofensiva del M23, integrado principalmente por tutsis congoleños, que logró tomar las capitales de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, provocando airadas acusaciones de RDC contra Ruanda, que por su parte denuncia que Kinshasa reprime a los tutsis con apoyo de grupos armados como las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) --fundada por hutus huidos tras el genocidio en Ruanda en 1994-- y otras milicias locales.

