La UE considera "un paso importante" la firma del pacto de paz entre RDC y Ruanda pero pide un alto el fuego

El acuerdo de paz firmado por los presidentes de la República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda en Washington incluye, según el gobierno de Estados Unidos, “un alto el fuego permanente, el desarme de las fuerzas no estatales, garantías para que los refugiados vuelvan a sus casas y justicia y rendición de cuentas para todos aquellos que han cometido atrocidades ilegales”. Este pacto, alcanzado hace medio año durante reuniones previas, ha sido ratificado recientemente en la capital estadounidense, donde también participó como mediador el presidente estadounidense Donald Trump. La noticia central es la celebración de la Unión Europea (UE) por este avance diplomático, aunque ha reiterado la necesidad de que se detenga de inmediato la violencia sobre el terreno.

De acuerdo con lo publicado por la Unión Europea en un comunicado recogido por varios medios, la institución considera que “el renovado compromiso de RDC y Ruanda de buscar una solución política al conflicto en curso en el este de la RDC es un paso importante”. A pesar de esta valoración positiva, la UE subraya que las hostilidades y los enfrentamientos continúan en la región, lo que motiva su exigencia de que se declare un alto el fuego efectivo y se aplique de forma inmediata.

La crisis en el este de la República Democrática del Congo ha llamado la atención internacional durante meses. Según informó la UE, las negociaciones recientes contaron con los presidentes Félix Tshisekedi y Paul Kagame, quienes rubricaron el pacto en Washington junto a Donald Trump. El mediador estadounidense destacó que el acuerdo recoge los principales puntos negociados desde junio, incluyendo la obligación de desarmar a grupos armados y medidas para facilitar el regreso seguro de los desplazados y el procesamiento judicial de los responsables de abusos.

El conflicto en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur se intensificó este año, debido al avance de la milicia M23, compuesta en su mayoría por tutsis congoleños y con apoyo de Ruanda, según denuncias de la RDC. La ofensiva del M23 provocó la toma de las capitales provinciales y agravó la crisis, lo que llevó a Kinshasa a acusar a Kigali de injerencia militar. Por su parte, el gobierno ruandés sostiene que las autoridades congoleñas persiguen a los tutsis con ayuda de grupos armados, entre los que figuran las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), organización fundada por hutus que huyeron del genocidio ruandés en 1994 y a la que acompañan otras milicias locales.

La intervención de Estados Unidos en la mediación entre RDC y Ruanda fue reconocida como un “esfuerzo” por parte de la UE, que a la vez lamentó la continuación de los combates y de la crisis humanitaria en la región de Kivu. Tal como reportó la UE, las situaciones de emergencia humanitaria y las violaciones de los derechos humanos persisten en esta zona, incentivando el llamado internacional a implementar los compromisos asumidos.

Además de instar a todas las partes a cumplir los acuerdos sobre la mesa, la Unión Europea remarcó la necesidad de una rápida aplicación tanto de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU como de los convenios firmados en Washington y del acuerdo marco de Doha, este último base del reciente pacto. “Se necesita con urgencia un alto el fuego efectivo”, enfatizó la UE en su comunicado, subrayando la importancia de terminar con la violencia en la región.

La postura europea sostiene la disposición del bloque a apoyar iniciativas orientadas a la integración económica regional como parte de una estrategia para alcanzar una solución pacífica duradera. Según consignó la UE, el respaldo a un proceso de paz no solo involucra la diplomacia política, sino también el compromiso para reconstruir la estabilidad y promover el desarrollo en el este de la RDC.

La milicia M23 ha tenido un papel central en el conflicto, señalada por la RDC como el principal actor armado cuyo avance generó nuevos desplazamientos y violencia. Paralelamente, Ruanda denuncia presiones y ataques contra su población tutsi en el país vecino, agravando un clima de desconfianza y tensión. La presencia de grupos armados como las FDLR, responsables de acciones violentas con origen en las consecuencias del genocidio de 1994, añade complejidad al escenario bélico.

El medio y los comunicados oficiales resaltaron que la crisis humanitaria en Kivu afecta a miles de civiles, con registros de desplazamientos forzados, violaciones de derechos humanos e inseguridad alimentaria. La situación motivó a la comunidad internacional a redoblar los llamados para que se respeten los derechos fundamentales y se recuperen las condiciones básicas para la convivencia pacífica y el retorno de los refugiados.

El acuerdo de Washington se articula sobre compromisos multilaterales que incluyen la cooperación para el desarme, la reconstrucción y la justicia transicional. Según detalló la UE, su apoyo se extiende al acompañamiento de la aplicación de estos puntos y la voluntad de “contribuir a la construcción de la paz mediante la integración económica regional”.

Las declaraciones recientes instan a mantener la presión diplomática para que se implementen las resoluciones y acuerdos alcanzados, al tiempo que piden a todos los actores involucrados asumir responsablemente los compromisos fijados tanto en Washington como en Doha y Nueva York. El proceso de pacificación, tal como reflejan los reportes oficiales recopilados por la UE, depende de la voluntad política de las partes y la vigilancia de organismos multilaterales para garantizar la salida progresiva del conflicto armado y la asistencia humanitaria continuada en Kivu.