La joven Clara Vegas Goetz se convierte en la nueva Miss Venezuela

Caracas, 4 dic (EFE).- La joven Clara Vegas Goetz, representante del estado Miranda (norte, cercano a Caracas), ganó este jueves el concurso de belleza Miss Venezuela y con ello el derecho a representar al país petrolero en el Miss Universo del próximo año.

La nueva reina tiene 23 años, es actriz y modelo, graduada de artes escénicas y su madre, Andreína Goetz fue coronada como Miss Venezuela en 1990.

Durante una entrevista con el jurado, previa al certamen y publicada en la página web de la organización, Vegas Goetz indicó que le gusta pintar, cantar, bailar, conocer otras culturas y aprender idiomas.

La candidata de Miranda venció a la abogada María Evangelista Alayón, de Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia), que terminó como primera finalista.

En orden descendente las candidatas de los estados Monagas, Yaracuy y Mérida completaron el cuadro de cinco finalistas de la gala, que duró poco más de tres horas y fue transmitida por el canal privado Venevisión y el canal de Youtube del Miss Venezuela.

Durante la ronda de preguntas, Vegas Goetz aseguró que la mujer venezolana es el motor y el corazón del país suramericano, por lo que aspira a crear proyectos que impulsen sus sueños.

Además, envió un mensaje en inglés en el que destacó que los venezolanos son trabajadores siempre labrando por un "mañana más brillante" en nombre de la "paz, el amor y la empatía".

Venezuela es uno de los países más galardonados en las competencias globales de belleza como Miss Mundo y Miss Internacional, y ganó incluso un Récord Guinness por conseguir que participantes de ese país lograran el título de Miss Universo en dos años consecutivos, aunque ha ganado este título en siete ocasiones.

El concurso de belleza se celebró en Caracas en medio de las tensiones con Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el Caribe y que ha advertido "extremar la precaución" al sobrevolar el país caribeño, lo que ha generado una crisis de conectividad aérea con suspensiones de vuelo hacia España, Turquía, Colombia, Panamá y Bolivia.