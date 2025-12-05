Agencias

La inflación de Chile se estanca en el 3,4% interanual en noviembre

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Chile se ha situado en el 3,4% interanual en noviembre, sin cambios respecto al mismo mes del año anterior.

La inflación se anotó una variación mensual del 0,3% en el undécimo mes del 2025 y acumula un alza del 3,7% en lo que va de año, según los datos divulgados este viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Por divisiones, el segmento del vestuario y calzado experimentó la mayor subida mensual (2,6%) y el transporte aumentó un 0,7%, mientras que las bebidas alcohólicas y el tabaco redujeron sus precios en un 2,4% en octubre.

Dentro de la categoría del transporte, el correspondiente al desplazamiento aéreo de pasajeros aumentó un 22,8%, mientras que los repuestos y accesorios para vehículos personales se encarecieron un 5,7%.

Respecto a los productos, los gastos comunes reportaron un descenso mensual del 3,8% y los vinos se abarataron un 6,1% en el mes de octubre, frente a un alza de precios del 1,6% en el pan y del 4% en los quesos.

El Banco Central de Chile decidió mantener la tasa de interés en el 4,75% en la última reunión sobre política monetaria.

EuropaPress

