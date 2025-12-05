La FIP denuncia "ataques" contra dos periodistas que investigaban posibles casos de corrupción en India

El documento difundido tras los hechos indica que las autoridades ya han logrado identificar a los presuntos responsables del ataque, quienes estarían relacionados con la Oficina Regional de Transporte (RTO) en el estado de Madhya Pradesh. Según publicó la Federación Internacional de Periodistas (FIP), los periodistas Hemant Sharma y Raja Khan, miembros del equipo de News24, fueron retenidos y agredidos físicamente por un grupo de hombres armados mientras investigaban posibles actos de corrupción vinculados a la RTO, en el interior de la India.

La agresión, ocurrida durante el desarrollo de su actividad periodística, incluyó insultos, agresión física, toma de rehenes y la destrucción de su equipo de trabajo, concretamente la cámara que portaban los reporteros. Tal como consignó la FIP, el ataque se enmarca en una serie de incidentes dirigidos contra la prensa en la región, donde varios casos similares han generado preocupación acerca de la capacidad de las autoridades locales para proteger adecuadamente a los comunicadores.

De acuerdo con lo informado por la FIP, el Sindicato de Periodistas de la India (IJU, por sus siglas en inglés) se unió a la condena de estos hechos mediante un comunicado colectivo. Ambas organizaciones denunciaron la existencia de un “patrón de acoso” contra periodistas en Madhya Pradesh y criticaron el “fracaso” de las autoridades a la hora de garantizar condiciones de seguridad para quienes investigan temas sensibles, como la presunta corrupción en oficinas estatales.

El medio News24, para el cual trabajan Sharma y Khan, no ha sido el único afectado por episodios de violencia, ya que estos incidentes han generado una respuesta de distintas instituciones. Luego del ataque, el presidente del Club de Prensa de Indore, Deepak Kardam, solicitó formalmente a las fuerzas de seguridad que “tomen medidas” contra los autores de estos delitos. Según detalló la FIP, las demandas pasan por una actuación efectiva de los cuerpos policiales para identificar, arrestar y presentar cargos contra los responsables, evitando así que la impunidad prevalezca en la zona.

En su declaración, la FIP enfatizó que “el patrón recurrente de violencia contra los periodistas muestra un fracaso a la hora de garantizar su seguridad”, y reclamó una respuesta inmediata y eficaz por parte de las autoridades locales. La organización subrayó la importancia de llevar a los agresores ante la justicia y de implementar mecanismos que permitan la protección real de los trabajadores de la prensa en Madhya Pradesh, con el objetivo de prevenir futuros ataques y de terminar con un clima de intimidación hacia quienes informan sobre temas de interés público.

Según la FIP, los nombres de los atacantes fueron proporcionados a las autoridades tras la agresión, lo que representa un avance en las investigaciones en curso. El documento conjunto de la FIP y el IJU señala que estos hechos no solo ponen en riesgo la integridad física de los comunicadores, sino que también afectan la libertad de prensa y la posibilidad de denunciar actos ilícitos dentro de las estructuras estatales.

El comunicado concluye solicitando que se garantice la persecución judicial de los implicados y que se establezcan medidas para fortalecer la protección a periodistas, de manera que puedan desempeñar su labor sin amenazas o actos violentos en su contra. La preocupación de las organizaciones apunta especialmente al efecto inhibidor que estos ataques pueden tener en quienes investigan posibles casos de corrupción dentro del gobierno local, minando la transparencia y el acceso a la información pública, según expresan tanto la FIP como el IJU.