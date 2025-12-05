Agencias

El Supremo de EEUU avala el mapa electoral de los republicanos de Texas para el Congreso

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha autorizado este jueves a la Gobernación del estado de Texas a emplear el nuevo mapa electoral diseñado por los republicanos para las elecciones del próximo año, una orden temporal que permite al partido del presidente Donald Trump aspirar a cinco escaños más en la Cámara de Representantes en dicho territorio.

La corte ha dictaminado de este modo pese a los votos en contra de tres de sus magistrados que no han conseguido mantener el bloqueo ordenado por un tribunal inferior que alegó que la nueva redistribución electoral presentaba un caso de manipulación racial y, a su vez, inconstitucional.

El Supremo ha considerado en su escrito recogido por el diario digital The Hill que "el tribunal de distrito se inmiscuyó indebidamente en una campaña primaria activa, causando mucha confusión y alterando el delicado equilibrio federal-estatal en las elecciones".

Con todo, la nueva orden solo se aplicará hasta que los jueces resuelvan el recurso presentado por el gobernador tejano, Greg Abbott, y tampoco dicta si los nuevos mapas electorales podrán emplearse tras los comicios de 2026.

Tras conocer el dictamen, Abbott ha celebrado que "Texas es oficialmente --y legalmente-- más republicano" en un mensaje en su cuenta de la red social X, donde ha subrayado que "los nuevos mapas ajustan mejor nuestra representación en Washington DC a los valores de Texas".

La propuesta de los republicanos de reconfigurar el mapa electoral en beneficio propio desencadenó a principios de año una carrera, en la que los gobernadores de Misuri, Carolina del Norte y Ohio, todos republicanos, han actuado en el mismo sentido, si bien los litigios abiertos podrían detener estos proyectos.

Los californianos aprobaron a principios de noviembre un nuevo mapa electoral para el Congreso a propuesta de su gobernador, el demócrata Gavin Newsom, con el objetivo de contrarrestar al Partido Republicano.

Venezuela rechaza la venta de acciones de la matriz de la petrolera venezolana Citgo a un fondo de EEUU

El oficialismo acusa a un fondo estadounidense de perjudicar programas esenciales y sectores clave al apoderarse de la matriz de Citgo tras una sentencia de tribunales en EE.UU., e inició acciones legales para recuperar el principal activo petrolero del país

La Policía de Ecuador detiene a siete miembros de 'Los Lobos' en el sur del país

Nasralla adelanta por poco a Asfura cuando el escrutinio de las presidenciales de Honduras se acerca al 77%

Con el lento recuento de votos y una diferencia mínima entre los candidatos más votados, la incertidumbre domina el escenario hondureño mientras autoridades y medios piden moderación en las valoraciones hasta conocer el resultado definitivo

El jefe del Pentágono afirma que los bombardeos contra supuestas narcolanchas "apenas han comenzado"

El gobierno de Donald Trump avala el uso de fuerza letal contra embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas, otorgando autonomía total a los mandos militares y sin requerir verificación previa de identidad de los ocupantes ni control internacional independiente

La ONU pide el fin de la presencia del Ejército de Israel en la zona desmilitarizada con Siria

Luego de que la población civil reportara un aumento de la inseguridad y tras la muerte de trece personas, Naciones Unidas exige la retirada urgente de fuerzas extranjeras no autorizadas de la franja ante el riesgo de más episodios violentos

