EEUU dice que "los ojos del mundo" están puestos sobre Honduras

Washington, 4 dic (EFE).- Las autoridades de Estados Unidos han asegurado este jueves que "los ojos del mundo" están puestos en Honduras a la espera de que los resultados de la elección presidencial del pasado domingo "respete" la voluntad del pueblo.

"Los ojos del mundo, incluidos los nuestros, están en Honduras", escribió en su cuenta de X el vicencaciller estadounidense, Chirstopher Landau.

El funcionario agregó que el mensaje del presidente, Donald Trump, es que "la democracia" de Honduras se encuentra en "tela de juicio" y que el pueblo de Honduras "merece que se respete su voluntad y se escuche su voz".

El segundo al mando del Departamento de Estado concluyó en su mensaje que todos los partidos involucrados en la elección tienen la obligación de defender "la independencia del Consejo Nacional Electoral".

Las declaraciones del Gobierno estadounidense llegan luego de que dos de los contendientes en la disputa, Rixi Moncada del oficialista partido Libre y el conservador del partido Liberal, Salvador Nasralla, denunciaran irregularidades en el conteo de votos, apuntando a un "golpe electoral el curso".

Este jueves, el conservador Nasralla denunció un "cambio de datos" en el conteo de voto preliminar durante la madrugada, cuando -según indicó- "se apagó la pantalla" del portal de resultados dando ventaja a Nasry Asfura, por lo que instó a investigar a la ASD, la empresa responsable del portal donde se proyectan esos resultados preliminares.

"Cualquier análisis sobre la deducción de responsabilidad a la empresa referida debe realizarse posteriormente. En este momento es preciso terminar la elección. Les aseguro que seremos rigurosos en lo particular en ello", destacó Hall.

La denuncia del conservador llega después de que este jueves los resultados preliminares de las elecciones se revirtieran: ahora, con el 86,62% de las actas escrutadas Asfura, el candidato del Partido Nacional apoyado por Donald Trump, lidera el conteo de votos con 1.116.891 (40,25%) sufragios, mientras que Nasralla, que hasta ayer iba a la cabeza de los resultados tras un liderazgo inicial de Asfura, queda en un segundo lugar con 1.093.302 votos (39,40%).

Ambos candidatos conservadores han estado intercambiándose en el liderato del conteo, que se ha visto interrumpido por problemas técnicos, según el ente electoral, mientras que los hondureños se mantienen a la espera de saber quién es el virtual ganador de las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre.EFE

