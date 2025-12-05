Detenido uno de los menores investigados por quemar el pelo a una persona sin hogar en Benacazón

La Guardia Civil ha detenido a uno de los menores investigados por presuntamente haber quemado el pelo a una persona sin hogar que se encontraba en una plaza de la localidad sevillana de Benacazón, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Por el momento, continúan las labores de búsqueda de la víctima, aunque ya ha sido identificada, y se está llevando a cabo la investigación del paradero del segundo menor involucrado en el caso, aunque por el momento no han trascendido más detalles.

Cabe enmarcar que las diligencias de la investigación han sido trasladadas a los Equipos de Respuesta a los Delitos de Odio (REDO) de la Comandancia de Sevilla.