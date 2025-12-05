Bayer Leverkusen e IBM lanzan una plataforma de análisis con IA para el fútbol profesional

Moritz Laux, responsable del área de ‘Sports Technologies’ en el Bayer 04 Leverkusen, identificó la reciente colaboración del club con IBM como un hito en la apuesta de la entidad por la modernización y la innovación tecnológica aplicada al deporte de alto rendimiento. Según consignaron tanto IBM como el Bayer 04 Leverkusen, este proyecto introduce una nueva plataforma digital basada en inteligencia artificial, diseñada para transformar la gestión y el análisis de datos en el fútbol profesional, priorizando la automatización y el fortalecimiento de los procesos internos del club alemán.

Tal como publicaron el Bayer 04 Leverkusen y la firma tecnológica, la plataforma fue desarrollada íntegramente sobre IBM Cloud y se apoya en herramientas avanzadas de inteligencia artificial y sistemas en la nube capaces de adaptarse a diferentes volúmenes y necesidades. El reconocimiento de imágenes automatizado, incorporado entre sus funcionalidades principales, permite que se reduzca de manera considerable el tiempo dedicado a tareas antes manuales, reasignando el capital humano hacia actividades de análisis avanzado y decisiones estratégicas, reportó IBM.

Los detalles publicados por la propia IBM indican que la solución integra modelos de IA entrenados en IBM watsonx.ai Studio, operando mediante el entorno watsonx.ai Runtime, y almacena la información en IBM Cloud Object Storage, que ofrece niveles elevados de disponibilidad. Para potenciar la flexibilidad operativa, la nueva plataforma incorpora IBM Cloud Serverless Computing, permitiendo que la gestión de datos responda dinámicamente a cambios en la demanda sin que se requieran modificaciones en la infraestructura física existente.

En cuanto a las prestaciones técnicas, la plataforma introduce un procesamiento optimizado de datos y un sistema de reconocimiento inteligente capaz de identificar patrones de juego y tendencias en tiempo real, lo que ayuda a los departamentos deportivos y técnicos a acceder a información relevante de manera ágil. Según IBM, la estructura moderna del sistema busca ofrecer una experiencia eficiente tanto para el personal técnico como para los departamentos internos de tecnologías de la información del club.

De acuerdo con la información publicada por ambas entidades, esta herramienta se plantea como una base tecnológica robusta, capaz de manejar grandes flujos de información en distintos formatos y de aportar datos fiables y comprensibles, condiciones valoradas en el contexto de la evaluación del rendimiento deportivo y en la elaboración de estrategias competitivas. La automatización de tareas complejas que anteriormente requerían mucho tiempo posibilita que recursos humanos se concentren en labores más directamente vinculadas con el valor deportivo y la gestión.

La integración funcional de la plataforma representa otra de sus principales novedades. El sistema permite conectar de manera eficiente a jugadores, entrenadores, analistas y equipos técnicos, así como a los departamentos de tecnología, estableciendo un entorno colaborativo sobre datos y análisis avanzado. El Bayer 04 Leverkusen sostiene que este enfoque no solo moderniza sus procesos internos, sino que amplía sensiblemente la capacidad analítica del club, elemento crucial para afrontar los retos actuales del fútbol profesional.

Tanto IBM como el club alemán remarcan que la inteligencia artificial utilizada en el desarrollo de la plataforma contribuye a reducir errores en el análisis y mejora la velocidad con la que se procesan datos de múltiples fuentes y formatos. Según la información divulgada por IBM, el sistema atiende la necesidad creciente de contar con soluciones tecnológicas capaces de entregar resultados casi en tiempo real, alineadas con la demanda de inmediatez y precisión en la toma de decisiones.

El almacenamiento seguro y la disponibilidad continua de la información, garantizados por IBM Cloud Object Storage, constituyen requisitos centrales en la gestión de datos confidenciales, explicó la empresa tecnológica. El proyecto representa una respuesta a la necesidad de digitalización profunda y sienta las bases para el desarrollo de futuras innovaciones, detallaron las partes involucradas en el lanzamiento.

IBM subrayó que el diseño flexible y escalable de la plataforma permitirá que el sistema evolucione en línea con nuevos desafíos o requerimientos que surjan en la administración del rendimiento deportivo. El Bayer 04 Leverkusen subraya que la herramienta responde a las tendencias actuales en su sector, en el que la agilidad en el análisis y la capacidad de conectar áreas estratégicas resultan fundamentales para lograr y sostener la competitividad.

Ambas organizaciones destacan que la digitalización impulsada por esta iniciativa busca proporcionar al club una plataforma no solo eficiente en el manejo de datos, sino también capaz de ofrecer información verificable para fundamentar decisiones relevantes en instancias deportivas y administrativas. Al redefinir la distribución de tareas entre los equipos de trabajo, la solución tecnológica desarrollada por Bayer Leverkusen e IBM interviene en los pilares del análisis deportivo y la gestión integral en el fútbol profesional, según informaron las partes implicadas en el lanzamiento.