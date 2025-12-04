Meta (Facebook) estudia recortes drásticos en la división del metaverso, incluido el despido de trabajadores

El impacto previsto en proyectos como Horizon Worlds de Meta Platforms ha encendido alertas dentro de la compañía y su ecosistema de desarrolladores, según informó Bloomberg. El ajuste financiero planeado, que podría entrar en vigor a partir de 2026, afectaría de modo especial al equipo encargado de tecnologías de realidad virtual y al desarrollo de plataformas clave vinculadas al metaverso. Esta reducción de la inversión plantea la posibilidad de frenar el ritmo de innovación, además de poner en peligro la permanencia de cientos de profesionales enfocados en el área de mundos virtuales. La noticia central radica en que Meta, matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, evalúa recortes significativos en su división del metaverso, incluyendo despidos de personal, de acuerdo con datos difundidos por Bloomberg y replicados por diversos medios internacionales.

La propuesta bajo estudio contempla una disminución presupuestaria de hasta un 30% en el financiamiento de las áreas responsables de construir y mantener el entorno de mundos virtuales. Bloomberg reportó que estos recortes responden tanto a la necesidad de racionalizar gastos dentro del conglomerado como a los resultados menores a los esperados en términos de consolidación y aceptación del metaverso entre usuarios y empresas. Aunque los despidos aún no se concretaron ni en fecha ni en volumen, fuentes citadas por Bloomberg señalaron que podrían formalizarse en enero. Sin embargo, la directiva de Meta aún valora distintas alternativas antes de llegar a una determinación final sobre la magnitud y el alcance de la medida.

Esta posible reducción forma parte de la planificación presupuestaria de Meta para los próximos dos años y se da en un panorama de presión sobre los costos en toda la empresa. Mark Zuckerberg, presidente y consejero delegado, ya había solicitado a sus equipos directivos una reducción de gastos cercana al 10%, una meta ya sugerida en ejercicios anteriores. Para la división encargada del metaverso, la exigencia de ajuste es más severa debido a los altos costos operativos y a la lentitud en la obtención de retornos de inversión, detalló Bloomberg.

El medio mencionó que la retirada de fondos prevista tendría un efecto inmediato en desarrollos como Horizon Worlds, un entorno presentado por la compañía como uno de sus pilares estratégicos para el futuro de la realidad virtual. Para mantener estos proyectos, Meta ha sostenido inversiones en software, hardware y recursos humanos con alta especialización. Según los reportes difundidos, la nueva política presupuestaria podría ralentizar los avances tecnológicos y provocar la reducción de plantilla, afectando a equipos de ingeniería, diseño y gestión.

Durante el último periodo fiscal, la apuesta de Meta por consolidar un metaverso propio requirió inversiones multimillonarias, incluyendo el desarrollo de dispositivos como las gafas Oculus, así como plataformas destinadas a usuarios y creadores de contenido. Bloomberg añadió que, a pesar de esta inyección de recursos, la compañía no logró consolidar la base de usuarios ni obtener los beneficios económicos previstos, lo que generó la urgencia de este reajuste.

En cuanto al proceso de reorganización interna, fuentes citadas por Bloomberg señalaron que se trata de una de las reestructuraciones más significativas desde el cambio de nombre de la empresa y su orientación hacia el metaverso. Las revisiones presupuestarias no se limitaron a esta división, y se analizaron ajustes en otras áreas para asegurar el logro de los objetivos económicos definidos de cara a 2026.

Uno de los factores clave considerados por la directiva reside en el análisis del costo operativo frente al retorno tangible en el segmento de tecnologías inmersivas. A pesar del entusiasmo inicial con la visión corporativa de liderar la realidad virtual global, indicadores internos y cambios en el escenario tecnológico han provocado que la empresa reemplace sus prioridades de inversión, relató el medio financiero. De esa forma, se busca redirigir recursos hacia líneas de negocio y expansión de productos y servicios prioritarios, trasladando parte de la presión hacia áreas menos rentables o con mayor grado de incertidumbre.

Las notificaciones formales hacia empleados afectados aún no han comenzado en gran escala, mencionó Bloomberg, aunque equipos de recursos humanos y ejecutivos han avanzado en la preparación de posibles escenarios de ajuste. La intención declarada es minimizar el impacto negativo en la operatividad general de la empresa, facilitando la transición para los trabajadores en caso de implementarse los recortes.

En el entorno cercano, la noticia disparó manifestaciones de preocupación entre colaboradores internos y socios tecnológicos, quienes dependen del desarrollo sostenido de los mundos virtuales. Bloomberg puntualizó que el seguimiento a la ejecución de estas medidas será determinante para conocer la capacidad de Meta de sostener su posición en la industria de los entornos digitales inmersivos, en un contexto de creciente presión financiera y expectativas de rentabilidad más ajustadas.