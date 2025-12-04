Melania Trump anuncia la vuelta de siete niños "separados" por la guerra en Ucrania tras negociar con Putin

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha anunciado este jueves que otros siete niños han sido devueltos por Rusia tras ser "separados" en el marco de la invasión de Ucrania, una medida que se produce tras el acuerdo alcanzado con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Se trata de seis niños y una niña, quienes se encuentran ya en territorio ucraniano y se han podido reunir con sus respectivas familias, según ha indicado Melania Trump en un comunicado en el que ha reafirmado su "dedicación absoluta al regreso de estos niños".

"Quiero alabar el liderazgo y la diplomacia persistente mostrada tanto por Rusia como por Ucrania para lograr la reunificación de los niños y sus familias. Así, ha dicho que esto ha favorecido la creación de "una atmósfera de colaboración" entre las partes.

"En colaboración, hemos ofrecido ayuda humanitaria desde Estados Unidos para favorecer esta iniciativa de reunificación. Espero que, al final, nuestros esfuerzos permitan una mayor estabilidad en la región", ha aseverado en relación con la línea de contacto que la mujer de Donald Trump abrió directamente Putin a raíz de la cumbre bilateral de Alaska, que tuvo lugar en agosto.

El Tribunal Penal Internacional (TPI) imputó formalmente a Putin en marzo de 2023 por la deportación forzada de niños ucranianos, al entender que pudo haber cometido crímenes de guerra. El Gobierno de Ucrania ha denunciado reiteradamente estos traslados, así como los intentos de Rusia por adoctrinar a la infancia en los territorios ocupados.