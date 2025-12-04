La Comisión Europea limita a 91 municipios catalanes el área de exclusión por la PPA

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca sostiene conversaciones con autoridades extranjeras para evitar la suspensión total de las exportaciones porcinas españolas, lo que busca replicar el modelo de China que ya ha aceptado la regionalización y permite la continuidad de las ventas internacionales desde áreas no afectadas por la peste porcina africana. Según publicó Europa Press, esta medida se produce después de que la Comisión Europea aprobara una delimitación geográfica específica para contener el brote recientemente identificado en Cataluña.

Tras la confirmación de los primeros focos de peste porcina africana (PPA) en la provincia de Barcelona, la Comisión Europea restringió el área de exclusión a 91 municipios concretos. De acuerdo con Europa Press, esta decisión incluyó municipios de las comarcas del Barcelonès, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme, Baix Llobregat, Anoia, Alt Penedès y Bages, excluyendo expresamente las comarcas de Osona y el Lluçanès, principales zonas de producción porcina en Barcelona, así como la totalidad de la provincia de Lleida, otro territorio clave para la producción nacional.

La Comisión Europea adoptó la decisión después de que el pasado viernes se confirmaran los primeros casos de PPA en la zona. Hasta este jueves, el número de focos ascendía a nueve, mientras seguían pendientes los análisis de cadáveres de jabalíes hallados en la región, informa Europa Press. Esta delimitación geográfica responde al objetivo de contener la propagación del virus y proteger el sector porcino, fundamental para la economía agraria catalana y nacional.

Al mantener la principal actividad productora fuera de la zona restringida, las empresas exportadoras pueden continuar sus operaciones con mercados estratégicos. Según Europa Press, la aceptación del principio de regionalización por parte de China ha resultado determinante, ya que permite mantener abiertas las exportaciones desde provincias libres de PPA, en lugar de imponer un cierre generalizado a todo el país. Las autoridades españolas buscan que otros países implementen el mismo enfoque, a fin de evitar mayores afectaciones económicas al sector.

El medio Europa Press detalla que la Comisión Europea publicó este jueves la correspondiente decisión de ejecución, en la que se especifica el listado de municipios incluidos en las medidas de control. La regionalización, reconocida en el ámbito comunitario para casos de enfermedades animales transfronterizas como la PPA, intenta limitar las consecuencias comerciales solo a territorios efectivamente afectados, preservando el comercio seguro desde regiones indemnes.

La peste porcina africana, de alta capacidad de contagio entre animales pero sin riesgo para la salud humana, representa una amenaza significativa para la producción ganadera y el comercio exterior. Su aparición en Cataluña ha generado preocupación entre los productores y autoridades, que buscan frenar el avance del brote y minimizar el impacto en las ventas internacionales. Europa Press informa que, hasta este momento, los laboratorios oficiales continúan con los análisis para confirmar la presencia del virus en varios cadáveres de jabalíes localizados en zonas próximas a los primeros focos.

La decisión de la Comisión Europea se alinea con protocolos internacionales y comunitarios sobre el control de enfermedades animales, permitiendo gestionar la emergencia de forma focalizada. Esta estrategia busca mantener el equilibrio entre la protección sanitaria y la viabilidad del comercio exterior, en especial para productos de alto valor exportador como la carne de cerdo. Según Europa Press, el Ministerio de Agricultura intensifica sus contactos diplomáticos con otros países importadores para consolidar el principio de regionalización y evitar medidas de restricción superiores a las estrictamente necesarias.

El mapa de los municipios bajo medidas de control, divulgado por Europa Press, incluye localidades con diferente nivel de concentración ganadera, lo que refuerza la idea de que la priorización se ha basado en criterios epidemiológicos y de riesgo. Las autoridades locales y regionales colaboran para implementar las restricciones y los procedimientos de vigilancia reforzada establecidos, mientras se actualizan los protocolos de bioseguridad en las explotaciones cercanas.

Según detalló Europa Press, el brote en la provincia de Barcelona se considera una situación de especial vigilancia, dada la importancia del sector porcino en la región. Organizaciones de productores, cooperativas y exportadores se mantienen en contacto con las autoridades para seguir la evolución de la situación y recibir información actualizada sobre los requisitos sanitarios y de exportación. La limitación a 91 municipios busca reducir el impacto sobre el conjunto del sector y facilitar la recuperación paulatina de la normalidad comercial en caso de que los focos se logren aislar.

El avance de la PPA en Europa durante los últimos años ha impulsado a las instituciones comunitarias a desarrollar políticas más flexibles pero estrictas de zonificación, abriendo la posibilidad de que la regionalización se convierta en la norma en futuros episodios similares. Según Europa Press, este precedente resulta clave para el actual manejo de la crisis en Cataluña, donde las medidas buscan adaptarse tanto a la situación sanitaria como a la realidad económica de la industria cárnica y de exportación.

La decisión de inclusión o exclusión de determinadas zonas se fundamenta en informes técnicos y procedimientos de evaluación del riesgo, priorizando tanto la sanidad animal como el interés económico, añade Europa Press. El proceso de identificación y seguimiento de nuevos casos en fauna silvestre, como los jabalíes, forma parte integral de la estrategia de contención, dados los riesgos de transmisión desde animales salvajes a instalaciones de producción porcina.

La Comisión Europea, junto con el Ministerio de Agricultura y las autoridades autonómicas, mantiene la vigilancia activa y el intercambio de información sobre la evolución del brote y la eficacia de las medidas regionales implementadas. Europa Press reportó que el desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas y de control también figura entre las prioridades actuales, para detectar a tiempo cualquier signo de expansión y responder con actuaciones proporcionadas.

Los agentes del sector esperan que la delimitación precisa del área afectada, junto con las negociaciones internacionales en curso, permitan mantener la confianza de los mercados y limitar el daño económico resultante. La situación permanece en constante revisión y toda actualización oficial se comunica a los productores, exportadores y autoridades sanitarias para garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas y preservar la seguridad del comercio exterior.