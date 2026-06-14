Toyota remonta para ganar las 24 Horas de Le Mans

El monoplaza número 7 de Toyota, pilotado por el neerlandés Nyck de Vries, el japonés Kamui Kobayashi y el británico Mike Conway, ha logrado este domingo la victoria en la 94ª edición de las 24 Horas de Le Mans, un éxito que permite a la marca nipona ganar cuatro años después y acabar con el dominio de Ferrari, vencedor los últimos cuatro años.

Toyota, con su TR010 Hybrid, ejecutó una carrera perfecta en la que su monoplaza número 7, que salió desde el decimocuarto puesto, remontó posiciones para subirse a lo más alto de un podio que también pisó su coche gemelo, el número 8 del neozelandés Brendon Hartley, el japonés Ryo Hirakawa y el suizo Sébastien Buemi, que terminó en tercera posición.

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Entre ambos se coló el BMW número 20, en el que se turnaron el neerlandés Robin Frijns, el alemán René Rast y el sudafricano Sheldon van der Linde, que por momentos soñó con la victoria pero que vio cómo Toyota le ganaba la batalla y le relegaba a la segunda plaza. Aún así, la firma alemana consigue su mejor resultado desde su vuelta a la prueba.

Mientras, Cadillac, con el número 12 de Louis Deletraz, Will Stevens, y Norman Nato, fue cuarto, mientras que Ferrari, dominador de las últimas tres ediciones solo pudo ser quinto con el coche número 51 conducido por Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi y James Calado.

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El otro monoplaza de la 'Scuderia', el número 50 del español Miguel Molina -ganador de la cita en 2024-, no pudo acabar la carrera por un problema en el extintor el mismo sábado, tras el primer coche de seguridad del día, que les hizo perder una decena de vueltas y que le dejó sin opciones.