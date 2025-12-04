El SAE y TECNOS se adhieren a la huelga indefinida por el Estatuto Marco

La implantación de una jornada semanal de 35 horas para todo el personal sanitario, sin excepción, figura entre los puntos centrales de un nuevo frente sindical que busca respuestas inmediatas ante el estancamiento en la reforma laboral del sector. De acuerdo con lo publicado por el medio, sindicatos representativos como el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) y el Sindicato Nacional de Técnicos (TECNOS) han formalizado su adhesión a la huelga indefinida convocada para el 27 de enero, con repetición de la protesta cada martes, en respuesta al bloqueo en la negociación del Estatuto Marco, que establece el marco regulador de las condiciones laborales en el Sistema Nacional de Salud.

Según informó el medio de referencia, la decisión de participar de manera activa en la huelga indefinida fue comunicada oficialmente a las organizaciones presentes en la mesa de negociación laboral. El motivo de fondo detrás de esta medida es la falta de avances concretos en la actualización del Estatuto Marco, una normativa considerada fundamental para definir y garantizar derechos y condiciones de trabajo del personal técnico sanitario. Los sindicatos subrayan que la reforma enfrenta reiteradas barreras y falta de consenso entre las partes implicadas, lo que incrementa la presión para actuar colectivamente y reclamar cambios inmediatos.

Entre las principales demandas planteadas por SAE y TECNOS se incluyen la posibilidad de jubilarse de manera anticipada y parcial para los técnicos sanitarios, alineando este derecho con el de otros colectivos del ámbito de la salud. Según detalló el medio, estos sindicatos consideran imprescindible que el texto definitivo de la reforma recoja una clasificación profesional diferenciada, que refleje tanto la titulación de los técnicos de Grado Medio como la de Grado Superior, obtenidas a través de la Formación Profesional, así como un reconocimiento retributivo acorde con su capacitación y responsabilidad.

En su comunicado, reproducido por el medio, las organizaciones sindicales indicaron: “Estamos ante la negociación de la norma básica que regule las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud, por ello, el documento definitivo debe recoger de manera clara las reivindicaciones fundamentales de los técnicos sanitarios”. Para SAE y TECNOS, según consignó la misma fuente, la claridad en la clasificación profesional y la adecuación salarial representan prioridades inmediatas, ya que las actuales categorías no contemplan plenamente la especialización y nivel educativo del personal técnico.

La convocatoria de huelga indefinida, que dará inicio el 27 de enero y se replicará periódicamente cada martes, tiene como fin incrementar la visibilidad pública de estas demandas y generar presión frente a la falta de avances en las negociaciones. A juicio de los sindicatos, el reconocimiento profesional y la actualización salarial mejorarían no solo las condiciones de trabajo, sino también la calidad de la atención brindada en el sistema sanitario. El medio reportó que ambas organizaciones impulsarán diversas acciones y movilizaciones en paralelo a la huelga, dirigidas a incentivar la participación todavía mayoritaria de técnicos sanitarios y otros trabajadores que se consideren afectados por la falta de resultados en la mesa de negociación.

Las reivindicaciones de los técnicos, detalló el medio, carecen hasta el momento de una respuesta oficial satisfactoria por parte de los negociadores del Estatuto Marco. Además de la reducción efectiva de la jornada semanal a 35 horas y el acceso al retiro anticipado, las agrupaciones sindicales exigen la eliminación de excepciones que puedan dejar fuera a ciertos grupos del personal técnico sanitario. La demanda de equidad en el trato hacia todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud destaca como uno de los mensajes centrales de esta nueva etapa de protestas laborales, de acuerdo con la información brindada.

El anuncio y la formalización de la adhesión a la huelga indefinida señala un punto de inflexión para la negociación colectiva de los técnicos sanitarios, según explicaron fuentes sindicales al medio consultado. Los portavoces de SAE y TECNOS han reiterado su esperanza de que la presión generada conduzca a una revisión de las posiciones negociadoras y propicie una discusión que incluya explícitamente las reivindicaciones planteadas por el colectivo, especialmente en lo que respecta a regulación, titulación y jornada laboral.

La movilización sindical coincide con un contexto de creciente malestar entre los profesionales del ámbito sanitario, quienes han visto cómo se prolongan los plazos de reforma del Estatuto Marco sin avances palpables. Los convocantes invitan abiertamente a participar tanto a los técnicos sanitarios directamente interesados como al resto de empleados de la salud, apostando por una manifestación colectiva que evidencie el descontento existente y promueva una resolución favorable a las reivindicaciones planteadas. El medio remarcó que el objetivo último de estas acciones es impulsar la negociación de una normativa moderna y equilibrada, capaz de garantizar los derechos laborales y salariales que el personal técnico del Sistema Nacional de Salud reclama desde hace tiempo.