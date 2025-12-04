Carlos Sainz: "Le hemos dado la vuelta al año mejor de lo que esperaba"

El piloto español Carlos Sainz analizó la compleja primera mitad de la temporada 2025 de Fórmula 1 y señaló la dificultad que vivió el equipo Williams antes de lograr un repunte de resultados. De acuerdo con las declaraciones publicadas por DAZN y recogidas por el medio, Sainz celebró el progreso alcanzado por la escudería tras haber invertido el rumbo de un año que hasta el ecuador del calendario resultó desafiante. En este contexto, subrayó la necesidad de cerrar el campeonato con resultados positivos, destacando también al británico Lando Norris como favorito para coronarse campeón en el Gran Premio de Abu Dabi en el circuito de Yas Marina.

Según reportó DAZN, Sainz expresó que el cierre de la temporada resulta fundamental tras el reciente podio conseguido, motivo por el cual remarcó la importancia de continuar sumando puntos para mantener la inercia positiva dentro del equipo. Durante sus declaraciones, el corredor madrileño reconoció que la recuperación del equipo se produjo incluso mejor de lo que había pronosticado, especialmente tras una primera parte del año donde las buenas sensaciones en pista no se tradujeron en los resultados esperados.

El piloto de Williams calificó los primeros meses de la competencia como una etapa frustrante, haciendo mención a la ausencia de buenos resultados a pesar del trabajo realizado. Al referirse al balance del curso, Sainz puntualizó la obtención de “dos podios y medio, dos de carrera y uno de Sprint”, una marca que en su evaluación ayuda a considerar el año como positivo luego de las dificultades enfrentadas al inicio.

En relación a la última cita del calendario, Sainz compartió su perspectiva sobre quién podría adjudicarse el título en Yas Marina. Según consignó DAZN, el madrileño se inclinó por Lando Norris, piloto de McLaren, como el principal candidato al triunfo. Argumentó que el trazado del circuito favorece al conjunto británico y que Norris se ha mostrado fuerte en ese escenario en años previos. Sainz comentó que en su última carrera con Ferrari en este mismo circuito, Norris lo superó para alcanzar la victoria, recordando que el británico “dominó el fin de semana con bastante claridad”.

Sainz justificó su pronóstico enfatizando que Norris ha mostrado un rendimiento destacado cada vez que ha competido en Yas Marina y consideró que el británico posee una oportunidad concreta de alcanzar el título en la última prueba del año. Además, reconoció la competencia que existe en la grilla y el mérito del piloto de McLaren por haberse vuelto un contendiente sólido durante toda la temporada.

A lo largo de la conversación recogida por DAZN, Sainz ahondó en el proceso de adaptación del equipo Williams a los retos de la temporada, resaltando el trabajo constante ejecutado desde el seno de la escudería a pesar de los obstáculos. El madrileño destacó el valor de no bajar los brazos en los momentos de adversidad y la capacidad del grupo para revertir la tendencia negativa con resultados relevantes en la parte final del año.

Con la última cita en Abu Dabi en el horizonte, Sainz insistió en la necesidad de mantener el nivel competitivo para cerrar el campeonato en alza. Valoró que el progreso experimentado en las últimas citas no solo ayuda en el campeonato de pilotos, sino que resulta fundamental para la reconstrucción y el crecimiento colectivo de Williams en el contexto de la Fórmula 1.

El medio DAZN también recogió declaraciones en las que el piloto español expresó su satisfacción por el desarrollo mostrado por Williams en el tramo final y consideró justo reconocer el esfuerzo realizado por todo el personal implicado, remarcando la difícil travesía desde el inicio del año hasta el momento actual.

Al describir su relación con la competencia y la adaptación a la dinámica interna del equipo, Sainz subrayó la importancia de la constancia y la actitud frente a los resultados no favorables. Manifestó su compromiso para seguir trabajando y ayudando a que su escudería mantenga el progreso alcanzado durante la segunda parte del 2025, con el objetivo de consolidar el rendimiento de cara a futuras temporadas.

Por otra parte, el español reconoció el valor de los podios obtenidos, especialmente en una temporada marcada por una competencia intensa, tal como detalló DAZN. Resaltó la dificultad de alcanzar las posiciones de vanguardia en una parrilla cada vez más equilibrada, atribuyendo estos logros al esfuerzo colectivo de Williams y a la estrategia deportiva desarrollada después del receso de mitad de año.

Respecto al potencial de Lando Norris para adjudicarse el título en Yas Marina, Sainz repasó el desempeño histórico del británico en dicho circuito y recordó que, en ediciones anteriores, el piloto de McLaren ya había logrado victorias y demostraciones de fuerza. En sus palabras para DAZN, el madrileño enfatizó que Norris se encuentra en un escenario propicio para aprovechar su fortaleza y cerrar el año como campeón, dada su experiencia y el aprovechamiento del circuito.

La expectativa sobre el desenlace del campeonato en Abu Dabi se mantiene alta, especialmente tras la recuperación mostrada por Williams y el nivel sostenido de McLaren. Según DAZN, ambos equipos han protagonizado algunos de los momentos más destacados de la segunda mitad de la temporada, intensificando la competencia ante la definición del título.

El balance presentado por Sainz, tanto en lo individual como en lo colectivo, pone de relieve la importancia del esfuerzo y la resiliencia en el entorno de la Fórmula 1. Sus declaraciones a DAZN concluyen con una mirada puesta en la importancia de cerrar el año de manera positiva y seguir apostando por el crecimiento de su escudería en el máximo nivel del automovilismo.