Bruselas inicia las consultas con jueces y sociedad civil para evaluar el Estado de derecho en los países de la UE

El proceso de consulta que abrió la Comisión Europea busca recoger las opiniones de asociaciones judiciales, organizaciones no gubernamentales, empresas, la sociedad civil y organismos internacionales, quienes podrán enviar sus aportaciones hasta el 23 de enero a través de una plataforma electrónica. De acuerdo con la información publicada por el medio, esta iniciativa tiene como objeto facilitar la recopilación de datos, experiencias y análisis para la elaboración del informe anual que evalúa la situación del Estado de derecho en cada país miembro de la Unión Europea.

Tal como señaló el medio, Bruselas estableció esta consulta pública como parte de su mecanismo para elaborar el informe sobre el Estado de derecho, un documento que suele hacerse público durante el verano y que incluye observaciones generales, así como recomendaciones individualizadas para los Estados miembros. Según detalló la Comisión Europea, todas las contribuciones permitirán contrastar la evolución de las condiciones democráticas y legales en los países evaluados, en comparación con la edición precedente difundida en julio.

El proceso de consulta, aclaró la Comisión Europea en su comunicado recogido por el medio, está disponible en línea, lo que facilita la participación de una amplia gama de actores interesados. Entre esos actores figuran colectivos judiciales, entidades de la sociedad civil, empresas, ONG y organismos multilaterales, quienes podrán trasladar comentarios y observaciones sobre la situación democrática nacional y europea. Las aportaciones que se reciban servirán para examinar los avances logrados sobre el Estado de derecho, así como las posibles áreas de desafío o retroceso desde la presentación del informe anterior.

Según consignó el medio, la evaluación anual del Estado de derecho constituye un elemento central de la política de supervisión de Bruselas. Este mecanismo responde a la apuesta del Ejecutivo comunitario por aplicar un enfoque preventivo y basado en el diálogo, orientado a reforzar el respeto por los principios fundamentales tanto a escala europea como en cada Estado miembro. La consulta electrónica promovida por la Comisión añade así un canal formal y accesible para que los sectores interesados puedan trasladar su visión sobre la situación, los desafíos y los avances.

El comunicado difundido por la Comisión Europea y citado por el medio destaca que experiencias previas demostraron que las consultas específicas con las partes interesadas aportan información relevante, tanto sobre cuestiones que afectan a todos los países de la UE como sobre situaciones particulares detectadas en algunos Estados. Así, la institución subraya el valor de las aportaciones recopiladas en procesos anteriores, que permitieron enriquecer el fundamento de los informes y diseñar recomendaciones adaptadas a cada contexto nacional.

La Comisión Europea insistió, según informó el medio, en que el informe sobre el Estado de derecho no solo recoge información objetiva sobre la salud democrática y el cumplimiento legal, sino que desempeña un papel preventivo y promueve el diálogo con y entre los gobiernos nacionales. Esta doble función de evaluación e intercambio fomenta la adopción de medidas de mejora y el refuerzo de los principios democráticos y estatutarios en la región.

El nuevo ciclo de revisión involucra a múltiples actores europeos, quienes disponen del plazo abierto hasta el 23 de enero para remitir sus comentarios y sugerencias a Bruselas. La Comisión recordó que, tras la recopilación y el análisis de los datos y testimonios, presentará el próximo informe anual sobre el Estado de derecho durante el verano venidero, consolidando así el seguimiento de la evolución democrática en el conjunto de los miembros de la Unión Europea.