La energética española Repsol gana un 153,8 % más hasta marzo por los precios del crudo

Madrid, 30 abr (EFE).- La energética española Repsol registró un beneficio neto de 929 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 153,8 % más que en el mismo periodo del año anterior, impulsada por el impacto al alza de los precios del crudo y derivados sobre el valor contable de las existencias almacenadas.

El resultado neto ajustado, que mide el desempeño de los negocios, en el primer trimestre ascendió a 873 millones, un 56,7 % más que en el mismo periodo de 2025, en un contexto global de volatilidad, sobre todo tras el inicio de la guerra contra Irán, según los resultados comunicados este jueves por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español.

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Repsol, una multinacional energética y petroquímica, apunta que, sin activos en Oriente Medio, está centrando sus esfuerzos en asegurar la continuidad del suministro energético, destinando en el trimestre 1.200 millones de euros para aumentar sus inventarios.

Respecto al queroseno, la compañía avanza que elevará entre un 15 % y un 20 % su producción, sobre todo de cara al verano en el hemisferio norte y a la demanda por el turismo.

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El resultado neto ajustado del área de exploración y producción ('Upstream') fue de 302 millones de euros en el primer trimestre, un 5,3 % menos que en el mismo periodo de hace un año.

Para 2026, la compañía prevé alcanzar una producción neta global de entre 560.000 y 570.000 barriles equivalentes de petróleo día (bepd); con una meta de entre 580.000 y 600.000 bepd en 2028.

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Estas proyecciones podrían verse incrementadas por una potencial mejora de la situación en Venezuela, donde la compañía tiene una posición privilegiada por su histórica presencia.

En los últimos meses, se han dado avances con la firma de dos acuerdos estratégicos de Repsol con el gobierno venezolano y la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA) para aumentar la producción de gas natural y de petróleo en el país.

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En el primer trimestre de 2026, Repsol volvió a recibir cargamentos de Venezuela, un crudo pesado que sus refinerías son capaces de transformar en productos como gasolina, diésel y queroseno.

El 60 % del petróleo procesado en las refinerías de la compañía procede de América, principalmente de Estados Unidos, México y Brasil; y un 30 % del norte de África, especialmente Libia.

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Por otra parte, el área industrial obtuvo un resultado neto ajustado de 440 millones de euros en los tres primeros meses del año, frente a los 132 millones de un año antes, un incremento impulsado principalmente por unos mayores resultados en refino, Repsol Perú, 'trading y mayorista' y 'Trading de Gas'.

Respecto al área de cliente, que engloba las actividades de estaciones de servicio, combustibles para aviación, lubricantes, butano y propano, entre otras, registró un resultado neto ajustado de 160 millones de euros, un 2,6 % más que en el mismo periodo del año anterior. EFE

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