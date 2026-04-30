Jueves, 30 de abril de 2026 (06.22 GMT)

Bangkok/Madrid, 30 abr (EFE).-

Teherán.- Irán y Estados Unidos se mantienen firmes en sus posturas de cerrar el estrecho de Ormuz como forma de presión mutua, mientras los precios del petróleo suben y Pakistán trata de reabrir vías para retomar las negociaciones entre ambos países más de dos meses después del inicio de la guerra.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Tiro (Líbano).- La Defensa Civil Libanesa despide a tres de sus miembros fallecidos el martes en un bombardeo israelí mientras desarrollaban labores de rescate en la localidad de Majdal Zoun, en el sur el país y donde el ataque dejó en total nueve muertos y 17 heridos.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Mar Mediterráneo.- Las Fuerzas de Defensa de Israel detuvieron esta madrugada a unos 175 activistas que participaban en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza, que están siendo trasladados a un puerto israelí tras la interceptación de sus embarcaciones en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Caracas/ Miami.- Estados Unidos reanuda los vuelos directos a Venezuela, suspendidos desde 2019, con el primer viaje de American Airlines entre Caracas y Miami, hogar de la mayor diáspora venezolana en el país norteamericano, lo que refleja el creciente acercamiento de ambos Gobiernos.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Washington.- Carlos III y Camila de Reino Unido son despedidos por la pareja presidencial estadounidense, Donald y Melania Trump, al término de su viaje de estado de cuatro días a EE.UU. y parten hacía Bermudas, su primer viaje desde que asumió el trono a este territorio británico de ultramar.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Washington.- Cole Allen, el acusado de haber intentado asesinar al presidente Donald Trump durante una cena de gala en Washington, se persona ante un tribunal federal para una audiencia de detención en la que el juez dirimirá si si permanece bajo custodia a la espera del juicio o si puede ser puesto en libertad bajo fianza durante los procedimientos.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Brasilia.- El Congreso brasileño, en una sesión conjunta de las dos Cámaras, tiene previsto analizar el veto integral del presidente Luiz Inácio Lula da Silva al proyecto de ley que busca reducir las penas del exmandatario Jair Bolsonaro y de otros condenados por intentar un golpe de Estado.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Munster (Alemania).- El canciller alemán, Friedrich Merz, visita al Ejército en un cuartel de la escuela de tropas blindadas en la ciudad de Munster.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Buenos Aires.- La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera de Argentina, se moviliza en Buenos Aires para protestar contra el Gobierno de Javier Milei y los efectos de su política económica, en la antesala del Día del Trabajador.

(Vídeo)(Foto)

Caracas.- Trabajadores venezolanos convocaron a una marcha hacia el palacio presidencial de Miraflores, en el centro de Caracas, para exigir reivindicaciones laborales, entre ellas un aumento del salario mínimo, congelado desde hace cuatro años.

(Vídeo)(Foto)

Londres.- Protesta contra el antisemitismo en Londres, tras el ataque con arma blanca en el que resultaron heridos dos ciudadanos judíos el miércoles.

(Vídeo)(Foto)

Kuressaare (Estonia).- Reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los países nórdicos y bálticos (NB8) y de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, en la ciudad estonia de Kuressaare.

(Vídeo)(Foto)

Bogotá - El escenario electoral colombiano se presenta indefinido a un mes de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, con tres candidatos de izquierda, derecha y ultraderecha con posibilidades de pasar a una segunda vuelta, prevista para el 21 de junio entre los dos aspirantes más votados.

(Vídeo)(Foto)

Moscú.- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, visita Kazajstán para reunirse con su homólogo kazajo, Yermek Kosherbáev.

(Vídeo)(Foto)

Bruselas.- La ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, hará declaraciones al finalizar su intervención en la asamblea general del CESE.

(Vídeo)(Directo)(Foto)

Bruselas.- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y otros representantes de Mayors for Housing se reúnen con la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva y Comisaria de Competencia de la Comisión Europea, Teresa Ribera, entre otros, para presentarle las propuestas que esta alianza de ciudades ha preparado para incidir en la futura Ley Europea de la Vivienda y el Marco Financiero Plurianual.

(Vídeo)(Foto)

Bruselas.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reúne con los alcaldes de Barcelona, Jaume Collboni; de París, Emmanuel Grégoire; de Roma, Roberto Gualtieri; y otros representantes de la alianza de ciudades europeas Mayors for Housing, para abordar la crisis de la vivienda en la Unión Europea, quienes atenderán a los medios posteriormente.

(Vídeo)(Foto)

Fráncfort (Alemania) - El Banco Central Europeo (BCE) mantendrá este jueves previsiblemente los tipos de interés en el 2 % y esperará a ver el efecto del encarecimiento de la energía por la guerra en Irán en la inflación y la actividad económica antes de decidir subirlos.

(Vídeo)(Foto)

La Habana.- El breve alivio que supuso en Cuba el crudo del petrolero ruso que evadió el bloqueo de EE.UU. se acaba y, sin más envíos de combustible a la vista, la isla mira de nuevo al abismo de los apagones interminables que paralizan la vida y la economía.

(Vídeo)(Foto)

Puerto España.- Mientras Trinidad y Tobago evalúa si continuar contratando profesionales de la salud cubanos, la larga trayectoria e importancia de la brigada médica cubana es palpable en el país, con algunos médicos ayudando también ahora a los migrantes venezolanos.

(Vídeo)(Foto)

Séul.- Corea del Sur está recurriendo a muñecos con inteligencia artificial (IA) para acompañar a personas mayores que viven solas, recordar rutinas diarias y detectar posibles situaciones de riesgo, una respuesta tecnológica al acelerado envejecimiento de la población en el país asiático.

(Vídeo)(Foto)

Nairobi.- La guerra de Irán afecta de "forma indirecta" a las "ilegalidades" que se producen en las costas del Cuerno de África, como la piratería en Somalia, asegura a EFE el vicealmirante español Ignacio Villanueva Serrano, comandante de la Operación Atalanta de la Unión Europea (UE).

(Vídeo)(Foto)

Nom Pen.- La justicia de Camboya rechazó este jueves la apelación del líder de la ilegalizada oposición, Kem Sokha, y confirmó la condena por traición que le había sido impuesta en marzo de 2023 a 27 años de cárcel.

(Vídeo)(Foto)

Rangún.- El Gobierno militar de Birmania (Myanmar) anunció este jueves una nueva amnistía masiva que excluye a la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi, encarcelada desde el golpe de Estado dado por el Ejército en 2021, según dijo a EFE una fuente de su partido, la Liga Nacional por la Democracia (LND).

Estocolmo.- La reina Sofía participa en la gala de celebración del 80 cumpleaños del rey de Suecia.

(Vídeo)(Foto)

Moscú.- Los partidos ecologistas rusos se unieron en bloque para concurrir a las elecciones parlamentarias de septiembre en medio de graves catástrofes medioambientales debido a los vertidos de petróleo en el sur del país a causa de los ataques de drones ucranianos.

(Vídeo)(Foto)

Miami.- La venezolana Roccibella asegura que aún es posible perseguir “los sueños” en Estados Unidos, donde en 2015 vendía comida “sin papeles” en Houston y ahora, tras convertirse en influenciadora, lidera su propia empresa de cuidado de la piel (‘skin care’) coreano adaptado a las pieles latinas.

(Vídeo)(Foto)

Taipéi (Taiwan).- El Gobierno taiwanés difunde los datos provisionales del PIB del primer trimestre, después de que la economía isleña creciera un 8,68 % en 2025, el mayor avance en quince años, gracias al 'boom' de la inteligencia artificial.

(Vídeo)(Foto)

Lisboa.- Reapertura del Elevador da Graça en Lisboa, que ha estado fuera de funcionamiento desde su descarrilamiento el pasado mes de septiembre de 2025, un accidente que dejó 16 víctimas mortales, y el primero de los de este tipo de transporte en volver a iniciar operaciones en la capital portuguesa.

(Vídeo)(Foto)

Miramar (Panamá).- Alejandra Ramírez “jamás” hubiera tomado aquella decisión si no hubiera sido por las redes sociales. De haberlo sabido, jamás —insiste— se hubiera lanzado a recorrer cerca de 8.000 kilómetros a pie en busca de una vida mejor en Estados Unidos. Lo que veía en TikTok sobre aquel camino nada tenía que ver con la realidad, una realidad que a cada paso le golpeó de frente.

(Vídeo)(Foto)

Roma.- Acceder al Coliseo de Roma se ha convertido desde principios de año en una misión de máxima exigencia que roza lo imposible para el turista de a pie.

(Vídeo)(Foto)

Berlín.- El Trabant, el mítico coche que produjo la extinta República Democrática de Alemania (RDA), aún recorre las calles alemanas 35 años después de que su último modelo saliera de la fábrica, gracias a haberse convertido, además de en un objeto de coleccionistas, en una atracción turística en ciudades como Berlín.

(Vídeo)(Foto)

Toulusse (Francia).- La Fundación Blemberg de Toulouse, al sur de Francia, organiza una exposición dedicada a la obra del pintor valenciano Joaquín Sorolla (1863-1923) con más de más 60 piezas.

(Vídeo)(Foto)

Londres.- Presentación de la exposición multimedia Skate 50 donde se conmemoran los 50 años del Skatepark de Southbank, narrando la historia de este emblemático espacio para el skateboarding y las comunidades que ha impulsado durante el último medio siglo.

(Vídeo)(Foto)

Londres.- La pareja de artistas George y Gilbert presentan una nueva exposición 'Our George Crompton, World and Windows' , un tributo a su amigo, donde se podrá ver por primera vez 'Feature Crompton'.

(Vídeo)(Foto)

Nueva York.- Comienza la Feria Internacional del Libro Antiguo de Nueva York, donde expositores de todo el mundo se reúnen en el edificio Park Avenue Armory para vender todo tipo de materiales, desde libros raros hasta documentos históricos, fotografías y grabados. Park Avenue Armory

(Vídeo)(Foto)

Rabat.- Se celebra la 31ª edición de la Feria Internacional del Libro y la Edición de Marruecos.

(Vídeo)(Foto)

Praga.- Aunque haya pasado medio siglo desde el legendario penalti 'a lo Panenka', con el que Checoslovaquia ganó la Eurocopa de 1976, este peculiar estilo de ejecutar la pena máxima en el fútbol no ha perdido actualidad ni originalidad: "Un honor que después de 50 años los jugadores lo intenten, todos saben lo que es", asegura en una entrevista a EFE en Praga.

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de Panamá.- La selección de fútbol de Panamá, dirigida por el hispanodanés Thomas Christiansen, llega al Mundial de 2026 más madura, confiada y respaldada por un proceso sólido, decidida a trascender en la escena internacional y dar un paso adelante en su historia dentro del fútbol global, aseguró en una entrevista a EFE el técnico de la roja centroamericana.

(Vídeo)(Foto)

Nueva York.- Las largas trenzas de telas de colores que lucen en el Instituto Cervantes de Nueva York son obra de la artista venezolana Cassandra Mayela Allen, pero también de muchas manos anónimas que han reconectado, juntas, con su humanidad.

(Vídeo)(Foto)

eva/aca/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.